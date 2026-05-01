Alpecin-Premier Tech onthult details over dé valpartij die cruciaal was bij podiumplek Van Aert

Er zijn meer details bekendgeraakt over een cruciale valpartij die ook invloed had op Wout van Aert dit voorjaar. Recenter won hij natuurlijk Parijs-Roubaix, maar voordien had hij ook al een podiumplaats behaald in Milaan-Sanremo.

Voor die wedstrijd was Mathieu van der Poel wellicht de topfavoriet. Eén van zijn ploegmaats aan de start was Tim Marsman, die verrassend van bij het continentale VolkerWessels in 2026 de stap zette naar Alpecin-Premier Tech. Marsman was ook betrokken bij de valpartij van Pogacar, Van der Poel en Van Aert in aanloop naar de Cipressa.

"Sterker nog: ik las een dag later dat de fiets van Pogacar gebroken was", zegt Marsman over dat moment bij WielerFlits. "Ik lag op de fiets van Pogacar", moet de 25-jarige Nederlander lachen. "Ik was goed die dag. Dat blijkt uit waar en met wie je valt: Pogacar, Van Aert, Mathieu zelf. Dan zit je op de goeie plek op het goeie moment."

Marsman kan nog groeien in helpersrol

Marsman betreurt nog altijd dat die valpartij er toen is gekomen. "Want ik had echt nog wel wat kunnen doen voor Mathieu. Dat is superjammer, maar ik kan er vertrouwen uit halen dat ik hier nog in kan groeien en beter in kan worden." Zo is Marsman een aangename ontdekking die Alpecin-Premier Tech nog vaker in kan zetten als helper.

Voor zijn kopman Van der Poel is het die dag minder goed afgelopen. Hij was aanvankelijk wel mee met Pogacar en Pidcock, maar moest passen op de Poggio. Van der Poel werd vervolgens ingelopen door een groep achtervolgers. Voor Van Aert volgde na de val ook nog een fietswissel die enige tijd in beslag nam. Hij spurtte wel nog naar de derde plek.

Sterk voorjaar Van Aert begon in Sanremo

Voor Van Aert was dit dan weer het begin van een sterk voorjaar. In Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen was het nog 'net niet' voor Van Aert, met respectievelijk een tweede en een vierde plaats. In Parijs-Roubaix vielen alle puzzelstukjes voor Van Aert echter op de juiste plek.