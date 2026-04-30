"Gaat niet en kan ik niet": Remco Evenepoel maakt één iets heel duidelijk voor de komende jaren

Remco Evenepoel maakte dit jaar zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen en werd meteen derde. Toch zal hij zijn focus op het rondewerk niet verwaarlozen, want daarvoor heeft hij ook de overstap gemaakt naar Red Bull-BORA-hansgrohe.

Dit jaar reed Remco Evenepoel voor het eerst de Ronde van Vlaanderen. Hij kon de aanval van Tadej Pogacar op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont beantwoorden, maar op de Paterberg moest hij even later toch lossen.

Rijdt Evenepoel nog meer klassiekers in de toekomst?

Evenepoel raakte nooit meer helemaal in het wiel van Pogacar en Van der Poel en werd derde. Het lijkt echter een mooie start te zijn voor een uitgebreider voorjaar, waarbij Evenepoel nog andere klassiekers kan ontdekken.

Ook Milaan-Sanremo en de Strade Bianche moeten hem op papier liggen. Vooral in Sanremo moet Evenepoel met zijn sterke sprint van nog weinig renners schrik hebben. Maar het zal niet ten koste gaan van zijn focus op de grote rondes.

Evenepoel wil klassiekers en Tour blijven combineren

"Dat gaat niet en kan ik niet. De ploeg en ik delen die ambitie, en dat is de reden waarom ik naar Red Bull-BORA-hansgrohe ben gekomen", zegt Evenepoel bij HLN. "Ik heb de ambitie om klassiekers te winnen en een supergoeie eendagscoureur te zijn en te blijven."

Evenepoel wil die twee dan ook blijven combineren de komende jaren en geeft zijn ploeg de opdracht gegeven om daarvoor een manier te vinden. Het is iets waar Pogacar de voorbije jaren ook is in geslaagd.



Pogacar is dan wel een uitzondering, maar Evenepoel vindt wel dat hij de capaciteiten heeft om in het voorjaar puur op de klassiekers te kunnen focussen en zich daarna toe te leggen op de Tour de France.

Programma Remco Evenepoel

Dat is nu ook het plan van Evenepoel de komende weken. Op 9 mei vertrekt hij op hoogtestage, daarna rijdt hij de Tour Auvergne - Rhône-Alpes, gaat hij opnieuw op hoogtestage om voor de start van de Tour op 4 juli enkel nog het BK op de weg op 28 juni te rijden.