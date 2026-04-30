Rijdt hij dit jaar de Tour de France? Mathieu van der Poel is klaar en duidelijk

Mathieu van der Poel zette na Parijs-Roubaix een punt achter zijn voorjaar. De Nederlander zit nu in een periode zonder koersen, maar zal zich wel klaarstomen voor de Tour de France deze zomer.

Het voorjaar van Mathieu van der Poel is ondertussen al ruim twee weken afgelopen, de Nederlander zit alweer in Spanje. Daar traint Van der Poel onder meer met zijn vaste trainingsmakker Freddy Ovett.

Tour wordt volgende doel van Van der Poel

Welke wedstrijden Van der Poel nog zal rijden de komende weken, is nog niet duidelijk. "We bereiden de Tour de France voor, waar ik zeker aan de start ga staan", zegt Van der Poel bij de Spaanse krant AS.

"We zullen wel nog moeten bekijken welke koersen ik voor de Tour ga rijden, misschien enkele wedstrijden in het mountainbiken. Maar de Tour de France is de komende weken wel het hoofddoel", stelt Van der Poel.

Geen Traka voor Van der Poel dit weekend

Een wedstrijd die Van der Poel alvast niet zal rijden is The Traka, een populaire gravelwedstrijd die dit weekend wordt gereden in Girona. "Ik heb dat ook gelezen, maar het klopt niet", maakt Van der Poel duidelijk.

"Ik was er de afgelopen dagen met mijn vriend Freddy Ovett en het is ongelooflijk hoe mooi gravel is, maar ik zal er niet zijn. Dit jaar niet in ieder geval", maakt Van der Poel duidelijk.