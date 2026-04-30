De Vlaeminck in de gracht gereden? Verstrynge onthult hoe vork aan de steel zat

Met een vijfde plaats in de Amstel Gold Race en een vierde plaats in Luik-Bastenaken-Luik is Emiel Verstrynge helemaal doorgebroken bij de profs. En hij maakt dan ook van de gelegenheid gebruik om een verhaal over hem en Roger De Vlaeminck recht te zetten.

Sterk voorjaar van Verstrynge

Vorig jaar werd Emiel Verstrynge al veertiende in Luik-Bastenaken-Luik, maar dit jaar zette hij een grote stap vooruit. Hij sprintte naar de vijfde plaats in de Amstel Gold Race en naar de vierde plaats in Luik-Bastenaken-Luik.

In die twee klassiekers deed enkel Remco Evenepoel dit voorjaar beter met winst in de Amstel Gold Race en derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik. De 24-jarige renner uit Eeklo mag daar bijzonder tevreden mee zijn.

De bekendste renner die geboren is in Eeklo is ongetwijfeld Roger De Vlaeminck. Een zevental jaren geleden kruisten Verstrynge en De Vlaeminck elkaar ook eens op een fietspad met twee rijrichtingen.

Verstrynge deed De Vlaeminck niet in de gracht belanden

Het verhaal ging rond dat Verstrynge er bijna had voor gezorgd dat hij De Vlaeminck in de gracht had doen belanden. Al klopt dat volgens Verstrynge niet, bij Het Nieuwsblad geeft hij zijn versie van de feiten.

"Ik was muziek aan het zoeken op mijn gsm. Roger passeerde en zwaaide een beetje met zijn armen omdat ik niet aan het opletten was. Dat was het. Hij is niet gevallen. Ik heb geen vluchtmisdrijf gepleegd."



Lees ook... Gaat zijn volledige focus naar de weg? Verstrynge schept duidelijkheid over de cross›

Ook nu nog komt Verstrynge soms De Vlaeminck tegen als hij gaat training in zijn thuisregio. "Drie weken geleden heb ik hem nog gezien. Roger fietst nog altijd", zegt Verstrynge over de 78-jarige ex-renner.