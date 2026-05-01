Analisten verrassen en zeggen hoeveel tijd Pogacar nog heeft voor bijzonder doel

Tadej Pogacar heeft ook dit jaar weer enkele bovenaardse prestaties geleverd. Toch is ex-renner Johan Vansummeren zich heel goed bewust dat de tijd tikt voor de Sloveen, als hij de vijf Monumenten op een rij wil winnen.

Palmares van Tadej Pogacar in de Monumenten

Tadej Pogacar heeft tot en met het voorjaar van 2026 in totaal 13 monumenten gewonnen, verspreid over vier van de vijf grote klassiekers. Enkel Parijs-Roubaix ontbreekt nog op zijn lijstje met overwinningen.

Hij brak door met zijn eerste monument in Luik-Bastenaken-Luik in 2021, een wedstrijd die hij daarna nog vaker won, namelijk ook in 2024, 2025 en 2026 (in totaal dus 4 keer). Daarnaast is hij uitzonderlijk dominant in de Ronde van Lombardije, die hij 5 keer op zijn naam schreef, namelijk in 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025.

In de Ronde van Vlaanderen won hij 3 keer, namelijk in 2023, 2025 en 2026 en ten slotte won hij ook Milaan-Sanremo één keer, in 2026. Enkel Parijs-Roubaix ontbreekt nog, al wil Pogacar misschien wel uitpakken met alle vijf Monumenten op een rij te winnen.

Zeker mogelijk

Jelle Vanendert is overtuigd dat dit zeker nog kan lukken voor de Sloveen, zo vertelt hij in Het Belang van Limburg. Alleen moet hijzelf en zijn ploeg beslissen of dat wel een doel op zich kan worden.

“Drie Monumenten op vier winnen in één voorjaar: dat is met kop en schouders boven de concurrentie uitsteken. Hij heeft zelfs niet tactisch hoeven koersen”, stelt Vanendert vast. In de beloftecategorie zag ik dat vaker: renners die zo sterk waren dat ze geen tactiek nodig hadden. Bij de profs nooit eerder.”



Lees ook... 🎥 "Als ik dat nu zeg...": veelvraat Pogacar beseft dat zijn uitspraken gevolgen kunnen hebben›

Motivatie en tijd

Ook Johan Vansummeren is overtuigd dat het mogelijk is, maar dan moet Pogacar daar zelf gemotiveerd voor zijn. In ieder geval, de Sloveen houdt van de klassiekers en zal die niet snel van zijn programma halen.

Alleen is er wel een andere factor die speelt. “Wil hij ze alle vijf op rij winnen? Dan zal het wel binnen de komende twee à drie jaar moeten gebeuren”, verwijst de analist naar het feit dat de tijd dringt...