Analisten verrassen en zeggen hoeveel tijd Pogacar nog heeft voor bijzonder doel

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Analisten verrassen en zeggen hoeveel tijd Pogacar nog heeft voor bijzonder doel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar heeft ook dit jaar weer enkele bovenaardse prestaties geleverd. Toch is ex-renner Johan Vansummeren zich heel goed bewust dat de tijd tikt voor de Sloveen, als hij de vijf Monumenten op een rij wil winnen.

Palmares van Tadej Pogacar in de Monumenten

Tadej Pogacar heeft tot en met het voorjaar van 2026 in totaal 13 monumenten gewonnen, verspreid over vier van de vijf grote klassiekers. Enkel Parijs-Roubaix ontbreekt nog op zijn lijstje met overwinningen.

Hij brak door met zijn eerste monument in Luik-Bastenaken-Luik in 2021, een wedstrijd die hij daarna nog vaker won, namelijk ook in 2024, 2025 en 2026 (in totaal dus 4 keer). Daarnaast is hij uitzonderlijk dominant in de Ronde van Lombardije, die hij 5 keer op zijn naam schreef, namelijk in 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025.

In de Ronde van Vlaanderen won hij 3 keer, namelijk in 2023, 2025 en 2026 en ten slotte won hij ook Milaan-Sanremo één keer, in 2026. Enkel Parijs-Roubaix ontbreekt nog, al wil Pogacar misschien wel uitpakken met alle vijf Monumenten op een rij te winnen.

Zeker mogelijk

Jelle Vanendert is overtuigd dat dit zeker nog kan lukken voor de Sloveen, zo vertelt hij in Het Belang van Limburg. Alleen moet hijzelf en zijn ploeg beslissen of dat wel een doel op zich kan worden.

“Drie Monumenten op vier winnen in één voorjaar: dat is met kop en schouders boven de concurrentie uitsteken. Hij heeft zelfs niet tactisch hoeven koersen”, stelt Vanendert vast. In de beloftecategorie zag ik dat vaker: renners die zo sterk waren dat ze geen tactiek nodig hadden. Bij de profs nooit eerder.”

Motivatie en tijd

Ook Johan Vansummeren is overtuigd dat het mogelijk is, maar dan moet Pogacar daar zelf gemotiveerd voor zijn. In ieder geval, de Sloveen houdt van de klassiekers en zal die niet snel van zijn programma halen.

Alleen is er wel een andere factor die speelt. “Wil hij ze alle vijf op rij winnen? Dan zal het wel binnen de komende twee à drie jaar moeten gebeuren”, verwijst de analist naar het feit dat de tijd dringt...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Ronde van Vlaanderen
Paris - Roubaix
Johan Vansummeren
Jelle Vanendert
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Serge Pauwels Jonas Vingegaard Rasmussen Tom Boonen Arnaud De Lie Johan Vansummeren Greg Van Avermaet Emiel Verstrynge Jelle Vanendert Dirk De Wolf Lotte Kopecky Thibau Nys Patrick Lefevere Richard Antonio Carapaz Montenegro Julien Vermote Johan Bruyneel Cristian Camilo Munoz

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved