Fascinerend: Van der Poel geeft ook zijn ongezouten mening over sensatie van het moment

Mathieu van der Poel heeft zich onlangs over verschillende thema's uitgesproken. Over de sensatie van het moment heeft hij ook een mening.

In een interview met de Spaanse sportkrant AS heeft Van der Poel bevestigd dat hij dit jaar de Tour de France rijdt en het nog altijd een doel is om het WK mountainbike te winnen. Ondertussen is hij niet blind voor wat er allemaal rondom hem zich afspeelt in het peloton. De opmars van Paul Seixas valt zo door niemand te ontkennen.

Van der Poel is ook gevraagd naar zijn mening over het Franse toptalent. Zoals velen is Van der Poel onder de indruk wat Seixas al heeft laten zien. "Het is ongelooflijk. Wat we hem in Luik zagen doen, op 19-jarige leeftijd, was spectaculair." Het is impressionant dat hij als jonge kerel in die mate al Pogacar kon uitdagen, veel meer dan de rest.

Van der Poel vindt Franse droom terecht

Ondertussen woedt de discussie of Seixas dit jaar al moet deelnemen aan de Tour de France of niet. In elk geval wacht hem een hele mooie toekomst. De Fransen gaan aan het dromen en volgens Van der Poel is dat volledig terecht. "Voor de Fransen, na zoveel jaren, lijkt het erop dat ze weer een renner hebben die ooit de Tour kan winnen."

Van der Poel ziet in Seixas dus een potentieel Tourwinnaar. Nochtans hebben we geen referentie, want het talent van Decathlon stond nog nooit aan de start van een grote ronde. Van der Poel baseert zich dus vooral op de resultaten van Seixas dit jaar: de tweede plaatsen in de Strade en Luik, de zeges in de Waalse Pijl en Ronde van het Baskenland.

Seixas heeft 'slechte' voorbeelden

Er zijn echter meer dan genoeg Franse talenten die in de Tour de verwachtingen niet konden waarmaken. Van Thibaut Pinot, Romain Bardet en Warren Barguil werd ook ooit gedacht dat ze de Tour konden winnen. Seixas lijkt echter wel een renner van een ander kaliber.