Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Wat zal Van der Poel in de Tour gaan doen? Opnieuw heel erg weinig kansen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel rijdt dit jaar voor de zesde keer op rij de Tour de France. Vorig jaar won de Nederlander een etappe en droeg hij enkele dagen de gele trui, maar dit jaar lijken er veel minder kansen te liggen.

De Tour de France en Mathieu van der Poel, een heel geslaagd huwelijk is dat nog niet geweest. Op vijf deelnames reed Van der Poel de Tour maar twee keer uit, vorig jaar moest hij opgeven met een longontsteking. 

Geen gele trui, wel kans op ritwinst op dag twee?

Van der Poel won vorig jaar wel voor de tweede keer een etappe en veroverde toen ook de gele trui. In totaal droeg Van der Poel vier dagen de gele trui, in 2021 had hij ook al eens zes dagen de leiderstrui gedragen. 

De gele trui lijkt voor Van der Poel dit jaar eerder onmogelijk, vooral omdat de Tour van start gaat met een ploegentijdrit van 19 kilometer in Barcelona. Zijn ploeg Alpecin-Premier Tech is nu niet de grote specialist in die discipline. 

Op dag twee heeft Van der Poel wel kans om een ritzege te pakken. De etappe eindigt aan het olympisch stadion in Barcelona, na de beklimming van Montjuïc (600 meter aan gemiddeld 7%). Al zullen klimmers zoals Pogacar en Evenepoel er ook hun zinnen op zetten. 

Daarna volgen twee etappes met meer dan 3000 hoogtemeters, de vijfde etappe is voor de sprinters en de zesde etappe heeft bijna 4000 hoogtemeters en eindigt bergop. Daarna volgen opnieuw twee etappes voor de sprinters. 

De negende etappe heeft onderweg zo'n negen heuveltjes en lijkt er een voor de vluchters te zijn. Als Van der Poel een uitstekende dag heeft, dan is hij een kanshebber. Maar tegen betere klimmers zal hij ook de duimen moeten leggen. 

Een week geen kansen, wel nog overgangsrit in derde week

Voor Van der Poel zal het daarna wel meer dan een week wachten zijn op een mogelijke nieuwe kans, want daarna volgen er enkel nog zware bergritten of vlakke etappes. Tenzij hij zoals vorig jaar met Rickaert een straf nummertje uit zijn benen kan schudden. 

De zeventiende etappe naar Voiron van 175 kilometer is opnieuw een overgangsetappe met wel 2400 hoogtemeters. In de eerste 50 kilometer liggen wel heel veel hoogtemeters, dat kan voor Van der Poel wel fataal worden. 

Slotrit in Parijs aangepast, meer kilometer na Montmartre

Daarna volgen opnieuw drie aankomsten bergop met onder meer twee keer Alpe d'Huez. Voor Van der Poel zal dan nog moeten gebeuren in de slotrit in Parijs, met opnieuw drie keer de beklimming van Montmartre. 

Het parcours is dit jaar wel anders dan vorig jaar, toen de laatste beklimming van Montmartre op amper zes kilometer van de streep lag. Nu volgen er nog zo'n 17 kilometer na Montmartre, wat de kansen van de sprinters opnieuw groter maakt. 

Van der Poel zal dus wel enkele kansen krijgen in de Tour dit jaar, maar die zijn toch miniem. Hij lijkt vooral lead-out te worden voor Jasper Philipsen, zoals Van der Poel in het verleden met succes toch heeft gedaan. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Evenepoel door de haren heen: evolutie en hij zegt wat Oumi zeker niet wil

Ploegarts van Quick-Step doet boekje open nadat renner overlijdt aan kniewonde

Ruben Van Gucht niet meer exclusief op VRT: twee programma's op VTM voor hem

Ieper gaat voor alternatief voor Gent-Wevelgem en dat heeft alles met centen te maken

Analisten verrassen en zeggen hoeveel tijd Pogacar nog heeft voor bijzonder doel

Vorig jaar knecht van Van Aert, nu zit Belg nog altijd zonder ploeg

"Onrealistisch": Mathieu van der Poel beseft het maar al te goed

📷 Een beeld zegt meer dan woorden: vader en zoon Nys genieten met volle teugen

Wat Evenepoel niet meer mag doen: Tom Boonen komt met helder advies

Wat als hij nog één doel mag kiezen in 2026? Van der Poel onthult zijn verrassende keuze

Nog geen rentree: Belgisch kampioene Justine Ghekiere opnieuw niet van de partij

"Gaat niet en kan ik niet": Remco Evenepoel maakt één iets heel duidelijk voor de komende jaren

🎥 "Als ik dat nu zeg...": veelvraat Pogacar beseft dat zijn uitspraken gevolgen kunnen hebben

🎥 Zelfs in een massasprint de beste: Pogacar pakt nog maar eens uit in Romandië

De Vlaeminck in de gracht gereden? Verstrynge onthult hoe vork aan de steel zat

Rijdt hij dit jaar de Tour de France? Mathieu van der Poel is klaar en duidelijk

Nog geen gewonnen spel voor Vingegaard? Ex-winnaar waarschuwt topfavoriet voor de Giro

Wordt Evenepoel te streng aangepakt? Boonen verdedigt hem in strijd tegen Pogacar

Miljoenentransfer in het sukkelstraatje: Oscar Onley komt met verklaring na nieuwe opgave

Toptalent Seixas al op zijn 19de naar de Tour? Sergeant ziet enorm voordeel

Baloise Belgium Tour moet domper slikken: UCI legt verbod op

Mislukt klassiek voorjaar: Dirk De Wolf onthult zijn teleurstelling bij Soudal Quick-Step

Waanzinnige cijfers van Pogacar en Seixas: Boonen gelooft het niet, Bakelants heeft andere verklaring

Cian Uijtdebroeks krijgt waarschuwing: "Moet hij nu eerst eens doen"

Gaat zijn volledige focus naar de weg? Verstrynge schept duidelijkheid over de cross

"Als je ziet wat hem is overkomen...": Hermans liep zelfde probleem op als overleden renner

📷 19-jarige renster deelt update na spoedoperatie door hersenbloeding in Parijs-Roubaix

🎥 Wel of geen Tour voor Seixas? Hincapie en Bruyneel zijn het niet met elkaar eens

Stevige gok van Alpecin-Premier Tech met Philipsen: "Kon je niet van uitgaan"

De opvolgster van Kopecky? Bondscoach is klaar en duidelijk over Moors

📷 "Duur foutje": Wout van Aert gaat de mist in op training

Van Avermaet begrijpt De Lie niet meer, maar is ook kritisch voor Lotto-Intermarché

Pogacar verklaart reden voor uitblijven van solo én deelt ook prikje uit aan concurrent

🎥 Toch weer prijs: Tadej Pogacar slaat met een dag vertraging toe in Romandië

Net als Almeida en Landa: Vingegaard ziet nog een concurrent afhaken voor de Giro

"Als hij zijn loon wil blijven verdedigen...": Vansummeren stellig over Evenepoel

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Serge Pauwels Jonas Vingegaard Rasmussen Tom Boonen Arnaud De Lie Johan Vansummeren Greg Van Avermaet Emiel Verstrynge Jelle Vanendert Dirk De Wolf Lotte Kopecky Thibau Nys Patrick Lefevere Richard Antonio Carapaz Montenegro Julien Vermote Johan Bruyneel Cristian Camilo Munoz

Nieuwste reacties

Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved