Wat zal Van der Poel in de Tour gaan doen? Opnieuw heel erg weinig kansen

Mathieu van der Poel rijdt dit jaar voor de zesde keer op rij de Tour de France. Vorig jaar won de Nederlander een etappe en droeg hij enkele dagen de gele trui, maar dit jaar lijken er veel minder kansen te liggen.

De Tour de France en Mathieu van der Poel, een heel geslaagd huwelijk is dat nog niet geweest. Op vijf deelnames reed Van der Poel de Tour maar twee keer uit, vorig jaar moest hij opgeven met een longontsteking.

Geen gele trui, wel kans op ritwinst op dag twee?

Van der Poel won vorig jaar wel voor de tweede keer een etappe en veroverde toen ook de gele trui. In totaal droeg Van der Poel vier dagen de gele trui, in 2021 had hij ook al eens zes dagen de leiderstrui gedragen.

De gele trui lijkt voor Van der Poel dit jaar eerder onmogelijk, vooral omdat de Tour van start gaat met een ploegentijdrit van 19 kilometer in Barcelona. Zijn ploeg Alpecin-Premier Tech is nu niet de grote specialist in die discipline.

Op dag twee heeft Van der Poel wel kans om een ritzege te pakken. De etappe eindigt aan het olympisch stadion in Barcelona, na de beklimming van Montjuïc (600 meter aan gemiddeld 7%). Al zullen klimmers zoals Pogacar en Evenepoel er ook hun zinnen op zetten.

Daarna volgen twee etappes met meer dan 3000 hoogtemeters, de vijfde etappe is voor de sprinters en de zesde etappe heeft bijna 4000 hoogtemeters en eindigt bergop. Daarna volgen opnieuw twee etappes voor de sprinters.

De negende etappe heeft onderweg zo'n negen heuveltjes en lijkt er een voor de vluchters te zijn. Als Van der Poel een uitstekende dag heeft, dan is hij een kanshebber. Maar tegen betere klimmers zal hij ook de duimen moeten leggen.

Etape 9 / Stage 9 - #TDF2026

🚩 Malemort - Ussel 🏁 185 km



💪‍ With 3,300m of elevation gain, the breakaway will have a good chance of making it to the finish, but you'll need to be strong to join it!



💪‍ Avec 3.300m de D+, l'échappée aura de grandes chances d'aller au bout,… pic.twitter.com/HymDg4Dn6r — Tour de France™ (@LeTour) October 23, 2025

Een week geen kansen, wel nog overgangsrit in derde week

Voor Van der Poel zal het daarna wel meer dan een week wachten zijn op een mogelijke nieuwe kans, want daarna volgen er enkel nog zware bergritten of vlakke etappes. Tenzij hij zoals vorig jaar met Rickaert een straf nummertje uit zijn benen kan schudden.

De zeventiende etappe naar Voiron van 175 kilometer is opnieuw een overgangsetappe met wel 2400 hoogtemeters. In de eerste 50 kilometer liggen wel heel veel hoogtemeters, dat kan voor Van der Poel wel fataal worden.

Slotrit in Parijs aangepast, meer kilometer na Montmartre

Daarna volgen opnieuw drie aankomsten bergop met onder meer twee keer Alpe d'Huez. Voor Van der Poel zal dan nog moeten gebeuren in de slotrit in Parijs, met opnieuw drie keer de beklimming van Montmartre.

Het parcours is dit jaar wel anders dan vorig jaar, toen de laatste beklimming van Montmartre op amper zes kilometer van de streep lag. Nu volgen er nog zo'n 17 kilometer na Montmartre, wat de kansen van de sprinters opnieuw groter maakt.

Van der Poel zal dus wel enkele kansen krijgen in de Tour dit jaar, maar die zijn toch miniem. Hij lijkt vooral lead-out te worden voor Jasper Philipsen, zoals Van der Poel in het verleden met succes toch heeft gedaan.