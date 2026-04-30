"Onrealistisch": Mathieu van der Poel beseft het maar al te goed

Mathieu van der Poel won dit voorjaar de Omloop Nieuwsblad en de E3 Saxo Classic. Een monument won hij niet, maar Van der Poel vindt niet dat de oorzaak bij hem ligt.

Winst in Omloop Nieuwsblad, twee ritzeges in Tirreno-Adriatico en een derde overwinning op rij in de E3 Saxo Classic. Mathieu van der Poel heeft zijn palmares weer goed aangevuld afgelopen voorjaar.

De Nederlander was ook nog goed voor heel wat ereplaatsen, hij werd tweede in de Ronde van Vlaanderen, vierde in Parijs-Roubaix, achtste in Milaan-Sanremo. Hij kleurde de finale van In Flanders Fields en werd 35ste.

Van der Poel tevreden met zijn voorjaar, maar geen zege in monument

"Ik ben tevreden", blikt Van der Poel bij het Spaanse AS terug op zijn voorjaar. "Ik heb het niveau gehaald dat ik wilde halen. Ik denk dat ik zelfs iets beter was dan vorig jaar, maar dat geeft geen garanties om een monument te winnen."

Van der Poel won in 2022 de Ronde van Vlaanderen, in 2023 Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix, in 2024 de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en vorig jaar opnieuw Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix.

Nu bleef Van der Poel dus achter zonder zege in een monument. "Het is onrealistisch om te denken dat ik elk jaar een monument ga winnen. Soms heb je ook wat geluk nodig, je kan alleen controleren hoe hard je zelf werkt."



Lees ook... Wat als hij nog één doel mag kiezen in 2026? Van der Poel onthult zijn verrassende keuze›

Van der Poel genekt door pech in Parijs-Roubaix

Dat geluk had Van der Poel niet in Parijs-Roubaix. In het Bos van Wallers verloor hij meer dan twee minuten op Pogacar en Van Aert, maar kwam hij nog terug tot op twintig seconden. Dichter kwam Van der Poel niet meer.

"Ik was een van de sterksten", zegt Van der Poel zelf over Parijs-Roubaix. "Maar die pech heeft me genekt." De Nederlander werd uiteindelijk vierde en blijft zo steken op één zege van het record van Tom Boonen en Roger De Vlaeminck.