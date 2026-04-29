📷 "Duur foutje": Wout van Aert gaat de mist in op training

Geen koersen op het programma voor Wout van Aert voorlopig, maar hij blijft wel verder trainen. Van Aert ging de afgelopen dagen ook weer op jacht naar vierkantjes, maar het liep ook fout.

Na zijn overwinning in Parijs-Roubaix zette Wout van Aert een punt achter zijn voorjaar. Met zijn gezin trok Van Aert voor een korte vakantie naar Marbella. Van Aert is nu even in België en is weer wat meer aan het trainen.

Dinsdagochtend ging Van Aert 6,44 kilometer lopen, dat deed hij in zo'n 31 minuten. Daarna sprong Van Aert ook op de fiets voor een training van zo'n anderhalf uur, waarin Van Aert iets meer dan 55 kilometer reed.

Van Aert maakt duur foutje op training

Woensdag stond er dan een iets langere training op het programma bij Van Aert. Voor een training van zo'n drie uur en een kwartier stak Van Aert de Nederlandse grens over richting Valkenswaard en hij legde zo'n 117 kilometer af.

Van Aert haalde ondanks de stevige wind wel een gemiddelde snelheid van 36,1 km/u. "Duur foutje" schreef Van Aert wel bij zijn training op Strava, wellicht heeft Van Aert zijn route fout uitgestippeld en een tegeltje gemist op Squadrats.

Lees ook... Wint Van Aert ooit nog een monument? Ex-renner zegt waar zijn grootste kans ligt ›

De jacht op de vierkantjes in Squadrats zal niet meer heel lang duren voor Van Aert. In mei vertrekt hij wellicht op hoogtestage om de Tour Auvergne-Rhône-Alpes en de Tour de France voor te bereiden.