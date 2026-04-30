Mislukt klassiek voorjaar: Dirk De Wolf onthult zijn teleurstelling bij Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step maakte dit voorjaar opnieuw een doel van de klassiekers. Dirk De Wolf is echter streng en vindt niet dat The Wolfpack helemaal in zijn opzet is geslaagd.

Met het vertrek van Remco Evenepoel keerde Soudal Quick-Step terug naar de roots en wilde het wat meer scoren in de klassiekers. Daarvoor werden onder meer Jasper Stuyven en Dylan van Baarle binnengehaald als kopman.

Veel ereplaatsen voor Soudal Quick-Step

Stuyven liet zich vooral in de monumenten zien met een zevende plaats in de Milaan-Sanremo, een zesde plaats in de Ronde van Vlaanderen en een derde plaats in Parijs-Roubaix. Hij werd ook nog tiende in In Flanders Fields.

De heuvelklassiekers waren minder goed, al had The Wolfpack met een zevende plaats in de Amstel Gold Race en een tiende plaats van Filippo Zana Luik-Bastenaken-Luik wel telkens een renner in de top tien.

De Wolf streng voor voorjaar van Soudal Quick-Step

Ondanks die vele ereplaatsen is Dirk De Wolf wel streng over het voorjaar van The Wolfpack. "In grote mate is het voorjaar wel mislukt, behalve dan voor Stuyven. In de Ardennen zijn ze amper in beeld geweest, met uitzondering van Vansevenant dan", zegt De Wolf bij Wielerclub Wattage.

"Merlier heeft eigenlijk geen voorjaar gehad, maar wel nog twee wedstrijden gewonnen. Maar ik had meer verwacht, vooral van Van Baarle." De Nederlander reed dit voorjaar acht klassiekers, maar echt uitblinken deed hij niet.



Het beste resultaat van Van Baarle was dan ook een 30ste plaats in de Ronde van Vlaanderen, op bijna zes minuten van Pogacar. In de E3 Saxo Classic eindigde de Nederlander als 36ste, in Parijs-Roubaix werd hij 82ste.