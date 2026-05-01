📷 Vuelta gaat van start: dit kan Lotte Kopecky er betekenen

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
SD Worx-Protime heeft de selectie voor de Vuelta voor vrouwen klaar. Die gaat zondag van start. De ploeg komt met duidelijke ambities voor de dag, met Lotte Kopecky en Anna van der Breggen in de hoofdrol.

Selectie SD Worx-Protime voor Vuelta

Lotte Kopecky en Anna van der Breggen zijn de twee speerpunten in de selectie van SD Worx-Protime voor de Vuelta. Onze landgenote gaat voor dagsucces, terwijl de Nederlandse voor het klassement zal rijden.

Daarnaast maken ook de Nederlandse Mischa Bredewold, Nienke Vinke en Femke Markus een plaats in de selectie. Ook de Oostenrijkse Valentina Cavallar en de Tsjechische Julia Kopecky zijn van de partij.

Uitgebalanceerd team

De ploeg zegt een mooi team op de been te hebben gebracht. De rittenkoers start zondag en eindigt volgende week zaterdag op de Alto de l'Angliru, een immense klim voor het peloton.

“Er zijn een aantal mooie aankomsten die haar goed moeten liggen”, klinkt het bij ploegleider Danny Stam over de kansen van Lotte Kopecky in een mededeling aan onze redactie. “Als ze erin slaagt bepaalde klimmen te overleven, kan ze zich in de finale echt uitleven.”

Klassement

“Die finishes zijn ideaal voor haar, maar alles zal afhangen van hoe ze door de bergen komt. Lotte heeft afgelopen voorjaar veel wedstrijden gereden, dus het zal ervan afhangen of er nog genoeg frisheid in de benen zit. Maar een Lotte Kopecky in vorm kan hier zeker een ritzege pakken”, klinkt het nog.

Anna van der Breggen doet dan weer een gooi naar het klassement. Vorig jaar was ze nog derde en de Nederlandse wil minstens even goed doen. Ook haar vorm is bijzonder goed, al is het natuurlijk uitkijken hoe de concurrentie voor de dag komt.

