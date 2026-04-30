🎥 "Als ik dat nu zeg...": veelvraat Pogacar beseft dat zijn uitspraken gevolgen kunnen hebben

Twee op twee voor Tadej Pogacar in de Ronde van Romandië, de wereldkampioen maakte het nu af in de massasprint. Alle etappes winnen is zeker geen doel van Pogacar, die ook duidelijk beseft welke invloed zijn uitspraken kunnen hebben.

In de proloog moest Tadej Pogacar tevreden zijn met de zesde plaats in Romandië, maar de eerste twee ritten heeft hij gewoon op zijn naam geschreven. Zijn tweede ritzege pakte hij door de sprint van een grote groep te winnen.

Sterke Pogacar maakt het af in de sprint in Romandië

"We wisten dat het een lange dag zou worden, daarom hebben we ook op kop gereden met INEOS Grenadiers. Zij hadden het plan om te sprinten met Dorian Godon en haalden de vluchters terug", zei Pogacar achteraf bij Cycling Pro Net.

Door een aanval van Roglic lag het tempo op de slotklim hoog, maar Pogacar moest wel alles en iedereen allen controleren. Hij haalde ook iedereen terug en maakte het ook af in de sprint. Pogacar deed het ook tactisch sterk in de sprint.

"Omdat de wind op kop stond en de sprint in dalende lijn liep, mocht ik niet helemaal vooraan zitten. Ik wist dat ik van achteruit moest komen." Pogacar deed dat en pakte zo zijn tweede ritzege op rij. Behalve de proloog is hij dus goed op weg om alle etappes te winnen?

Pogacar wil niet alle etappes winnen in Romandië

"Dat is helemaal het doel niet. Mensen denken misschien dat winnen gemakkelijk is, maar achter elke zege schuilt er altijd veel werk van de ploeg. Mijn ploegmaats verbruiken meer energie dan mij door de week en ze kunnen zich niet elke dag leegrijden."



Lees ook... 🎥 Zelfs in een massasprint de beste: Pogacar pakt nog maar eens uit in Romandië›

"Als de vluchters het overleven en wij het iets rustiger aan kunnen doen, is dat ook goed voor ons. Of het morgen een rustigere dag wordt? Als ik dat nu zeg dan zal iedereen in de vlucht willen zitten en zal het niet rustig zijn. We zullen proberen om ons aan ons plan te houden en proberen niet te veel energie te verspillen."