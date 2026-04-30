🎥 Zelfs in een massasprint de beste: Pogacar pakt nog maar eens uit in Romandië

Tadej Pogacar heeft na de eerste ook de twee etappe gewonnen in de Ronde van Romandië. De wereldkampioen controleerde de finale in zijn eentje en maakte het af in een sprint van een grote groep.

In de tweede etappe van de Ronde van Romandië kregen de renners een etappe van 171 kilometer met zo'n 2750 hoogtemeters voorgeschoteld. Onderweg lag drie keer de beklimming van Vulliens (3,1 km aan gemiddeld 5.4%).

De voet van de laatste beklimming lag op zo'n vijf kilometer van de streep en dat was ook het moment waarop Jakob Söderqvist als laatste van vier vluchters werd opgeraapt door het peloton. Leider Pogacar zat aandachtig vooraan.

De wereldkampioen moest enkele aanvallen neutraliseren, maar haalde telkens iedereen terug. Het werd een sprint met een groep van zo'n dertig renners, maar Pogacar was zeker niet de topfavoriet.

Pogacar maakt het gewoon af in de sprint

Want ook Frans kampioen Dorian Godon, die de proloog won, zat in het kleine peloton. Godon zette sterk aan, maar Pogacar kwam nog uit zijn wiel en remonteerde de Franse kampioen. Zijn tweede ritzege op rij in Romandië.

Pogacar breidt zo ook zijn voorsprong uit in het klassement en heeft nu 17 seconden voorsprong op Lipowitz en 26 seconden meer dan Martinez. Vrijdag staat in Romandië de derde etappe op het programma, met op veertig kilometer van de streep de beklimming van de Col du Mollendruz (9 km aan 6,1%).



