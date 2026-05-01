Ploegarts van Quick-Step doet boekje open nadat renner overlijdt aan kniewonde

Vorige week vrijdat overleed Cristian Camilo Muñoz. Hij was amper 30 jaar oud. De ex-ploegmaat van Tadej Pogacar overleed aan de gevolgen van een wonde aan de knie die hij opliep in de Tour du Jura op 18 april.

Wonde aan de knie

De renner kwam stevig ten val en liep daarbij een grote wonde op aan de knie. Die werd in Frankrijk met twintig hechtingen dichtgemaakt. Camilo Muñoz reisde met zijn ploeg door naar Spanje voor een volgende rittenkoers, maar daar ging het plots snel achteruit met hem.

Hij werd naar Oviedo overgebracht en daar stelden ze vast dat de renner met een stevige infectie zat. Hij werd in een kunstmatige coma gebracht, maar overleed. De bacterie die hij opliep was de doodsoorzaak van de renner.

Heel veel pech

Volgens Steven Bex, de ploegarts van Soudal Quick-Step, moet de renner ontzettend veel pech gehad hebben. “Hij moet in aanraking zijn gekomen met een microbe die heeft kunnen gedijen in zijn kniewonde, waardoor een bacterie in zijn bloedbaan is terechtgekomen, met een bloedvergiftiging tot gevolg”, klinkt het bij Het Belang van Limburg.

Volgens Bex kan het dan heel snel verspreid worden in het lichaam. Binnen de 24 uur kan dit fataal oplopen. Zeker als de nieren stilvallen wordt het bijzonder moeilijk om de patiënt nog te redden.

Bex geeft ook enkele tips mee voor jonge en andere renners. “De wonde zo grondig mogelijk reinigen met water en zeep onder de douche. Binnen de ploeg hebben we altijd ontsmettende Iso-Betadine zeep - niet in de gele, maar in de rode verpakking - binnen handbereik.”





Overlijden Milan Bral

Als er vuil in de wonde zit, moet er heel goed geschrobt worden. Tot zelfs vijf minuten als dat nodig is. “Eenmaal de wonde goed proper is, grijp je vervolgens ofwel naar flamigel (voor oppervlakkige wonden, red.) of speciale verbanden.”

En Bex heeft nog een belangrijke opmerking. Die verbanden zorgen dat het vuil uit de wonde gezogen wordt. De blessure blijft dan in een vochtige omgeving. “Het is namelijk een aloude misvatting dat je wonden moet laten uitdrogen”, besluit Bex.

Het overlijden van Camilo Muñoz in de koers is geen alleenstaand geval. Heel recent werd de Belgische wielerwereld nog getroffen door het overlijden van Milan Bral, die stierf na een botsing met een wagen op training in Ronse.