Waanzinnige cijfers van Pogacar en Seixas: Boonen gelooft het niet, Bakelants heeft andere verklaring

Tadej Pogacar en Paul Seixas reden de beklimming van La Redoute bijzonder snel op. Vooral hun piek van 8,7 watt/kg over een periode van vier minuten roept vragen op en onder meer Tom Boonen gelooft niet dat het klopt.

Stevige cijfers van Pogacar en Seixas 

Op La Redoute reden Tadej Pogacar en Paul Seixas verschroeiend weg van de concurrentie in Luik-Bastenaken. In de eerste 30 seconden werd Mattias Skjelmose bergop op tien seconden gezet, een bijzonder groot verschil. 

Over een periode van zo'n vier minuten trapten Pogacar en Seixas zo'n 8,7 watt/kg, een heel hoog cijfer. Zo'n cijfers stonden in het verleden gelijk aan het gebruik van doping, nu wordt die vraag niet gesteld. 

"Het zijn twee toptalenten en we kunnen er niets op zeggen, want ze worden bijna elke dag gecontroleerd", zegt Dirk De Wolf bij Wielerclub WattageJan Bakelants stelt zich ook vragen, maar ziet ook verklaringen. 

Bakelants zoekt naar verklaringen voor steds beter worden van Pogacar 

"Ik denk dat het een vorm van doorgedreven natuurlijke selectie is, die er vroeger misschien niet was. Het wielrennen evolueert nog altijd en wordt internationaler. Er komen dus altijd maar betere renners bij."

"De trainingsmethodes bij de jeugd zijn wel drastisch verbeterd en er wordt nu veel professioneler gewerkt. En dat in de puberteit, waarin ik denk dat het lichaam veel ontvankelijker is voor trainingsprikkels. Terwijl wij vroeger gewoon maar iets deden."

Lees ook... Mislukt klassiek voorjaar: Dirk De Wolf onthult zijn teleurstelling bij Soudal Quick-Step

"Bij Pogacar zit er ook nog rek op. In zijn eerste jaren lag hij onder, op zijn 25ste bleef hij maar beter worden. Maar het is niet omdat er geen verklaring voor is dat we het altijd op die oude verklaring moeten gaan steken."

Boonen gelooft wattages van Pogacar en Seixas niet

"Hoe komt het dat renners in tien jaar zo'n evolutie hebben doorgemaakt en vooral ook de laatste drie jaar", vraagt Tom Boonen zich af. "Als die cijfers kloppen is het fenomenaal en dan wil ik wel eens weten hoe ze tot die cijfers, want dat fascineert mij toch wel."

"Maar om 8,7 watt/kg te trappen, dat is ongelofelijk. Ik geloof eigenlijk niet dat dat cijfer klopt. Richting 8 watt/kg misschien wel, maar 8,7 is 30% beter dan elke renner die er ooit is geweest."

Mislukt klassiek voorjaar: Dirk De Wolf onthult zijn teleurstelling bij Soudal Quick-Step

Mislukt klassiek voorjaar: Dirk De Wolf onthult zijn teleurstelling bij Soudal Quick-Step

12:30
Toptalent Seixas al op zijn 19de naar de Tour? Sergeant ziet enorm voordeel

Toptalent Seixas al op zijn 19de naar de Tour? Sergeant ziet enorm voordeel

13:30
Baloise Belgium Tour moet domper slikken: UCI legt verbod op

Baloise Belgium Tour moet domper slikken: UCI legt verbod op

13:00
Wat als hij nog één doel mag kiezen in 2026? Van der Poel onthult zijn verrassende keuze

Wat als hij nog één doel mag kiezen in 2026? Van der Poel onthult zijn verrassende keuze

12:00
Cian Uijtdebroeks krijgt waarschuwing: "Moet hij nu eerst eens doen"

Cian Uijtdebroeks krijgt waarschuwing: "Moet hij nu eerst eens doen"

10:00
Gaat zijn volledige focus naar de weg? Verstrynge schept duidelijkheid over de cross

Gaat zijn volledige focus naar de weg? Verstrynge schept duidelijkheid over de cross

09:00
Rijdt hij dit jaar de Tour de France? Mathieu van der Poel is klaar en duidelijk

Rijdt hij dit jaar de Tour de France? Mathieu van der Poel is klaar en duidelijk

08:30
"Als je ziet wat hem is overkomen...": Hermans liep zelfde probleem op als overleden renner

"Als je ziet wat hem is overkomen...": Hermans liep zelfde probleem op als overleden renner

08:00
📷 19-jarige renster deelt update na spoedoperatie door hersenbloeding in Parijs-Roubaix

📷 19-jarige renster deelt update na spoedoperatie door hersenbloeding in Parijs-Roubaix

07:37
🎥 Wel of geen Tour voor Seixas? Hincapie en Bruyneel zijn het niet met elkaar eens

🎥 Wel of geen Tour voor Seixas? Hincapie en Bruyneel zijn het niet met elkaar eens

07:00
Stevige gok van Alpecin-Premier Tech met Philipsen: "Kon je niet van uitgaan"

Stevige gok van Alpecin-Premier Tech met Philipsen: "Kon je niet van uitgaan"

21:30
De opvolgster van Kopecky? Bondscoach is klaar en duidelijk over Moors

De opvolgster van Kopecky? Bondscoach is klaar en duidelijk over Moors

20:30
📷 "Duur foutje": Wout van Aert gaat de mist in op training

📷 "Duur foutje": Wout van Aert gaat de mist in op training

20:00
Van Avermaet begrijpt De Lie niet meer, maar is ook kritisch voor Lotto-Intermarché

Van Avermaet begrijpt De Lie niet meer, maar is ook kritisch voor Lotto-Intermarché

19:00
Pogacar verklaart reden voor uitblijven van solo én deelt ook prikje uit aan concurrent

Pogacar verklaart reden voor uitblijven van solo én deelt ook prikje uit aan concurrent

18:30
🎥 Toch weer prijs: Tadej Pogacar slaat met een dag vertraging toe in Romandië

🎥 Toch weer prijs: Tadej Pogacar slaat met een dag vertraging toe in Romandië

17:49
Net als Almeida en Landa: Vingegaard ziet nog een concurrent afhaken voor de Giro

Net als Almeida en Landa: Vingegaard ziet nog een concurrent afhaken voor de Giro

17:00
"Als hij zijn loon wil blijven verdedigen...": Vansummeren stellig over Evenepoel

"Als hij zijn loon wil blijven verdedigen...": Vansummeren stellig over Evenepoel

16:30
Mag Kopecky tevreden zijn met haar voorjaar? Beyen velt duidelijk oordeel

Mag Kopecky tevreden zijn met haar voorjaar? Beyen velt duidelijk oordeel

16:00
Lotto-Intermarché stuurt De Lie naar de Giro, maar verklapt nu al zijn opgave

Lotto-Intermarché stuurt De Lie naar de Giro, maar verklapt nu al zijn opgave

15:00
Moet Vingegaard vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Riis ziet een ideale nieuwe ploeg

Moet Vingegaard vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Riis ziet een ideale nieuwe ploeg

14:00
"Doet dit niet na": trainer onthult gekke voorbereiding van Pedersen op de Ronde van Vlaanderen

"Doet dit niet na": trainer onthult gekke voorbereiding van Pedersen op de Ronde van Vlaanderen

29/04
Pauwels met probleem voor WK in Montréal: zelfs verrassende naam maakt kans op WK-selectie

Pauwels met probleem voor WK in Montréal: zelfs verrassende naam maakt kans op WK-selectie

29/04
🎥 Tratnik krijgt lachers op zijn hand met trage proloog, zijn verklaring is minder vrolijk

🎥 Tratnik krijgt lachers op zijn hand met trage proloog, zijn verklaring is minder vrolijk

29/04
Kan Vingegaard de Giro enkel verliezen? Blik op de concurrentie zegt genoeg Analyse

Kan Vingegaard de Giro enkel verliezen? Blik op de concurrentie zegt genoeg

29/04
"Zorgwekkend, de bodem is zoek": Bakelants houdt zich niet in over Belgische topper

"Zorgwekkend, de bodem is zoek": Bakelants houdt zich niet in over Belgische topper

29/04
Wint Van Aert ooit nog een monument? Ex-renner zegt waar zijn grootste kans ligt

Wint Van Aert ooit nog een monument? Ex-renner zegt waar zijn grootste kans ligt

29/04
Niet naar de Tour dit jaar: Van Avermaet ziet meerdere gevaren voor Seixas

Niet naar de Tour dit jaar: Van Avermaet ziet meerdere gevaren voor Seixas

29/04
Evenepoel doet boekje open over strijd met gewicht én onthult aan welke desserts hij verslaafd is

Evenepoel doet boekje open over strijd met gewicht én onthult aan welke desserts hij verslaafd is

29/04
"Waanzinnig": landgenoot van Paul Seixas onthult zijn onwaarschijnlijke vooruitgang

"Waanzinnig": landgenoot van Paul Seixas onthult zijn onwaarschijnlijke vooruitgang

29/04
Pakt Van Aert eindelijk de wereldtitel? Bondscoach ziet twee voordelen op WK in Montréal

Pakt Van Aert eindelijk de wereldtitel? Bondscoach ziet twee voordelen op WK in Montréal

29/04
Ex-renner streng voor Philipsen én Van der Poel over debacle met materiaal in Parijs-Roubaix

Ex-renner streng voor Philipsen én Van der Poel over debacle met materiaal in Parijs-Roubaix

29/04
"Niet het grootste budget, maar...": broers Roodhooft krijgen stevige complimenten

"Niet het grootste budget, maar...": broers Roodhooft krijgen stevige complimenten

28/04
🎥 Na lang wachten: Vermeersch mag binnenkort weer in zijn regenboogtrui koersen

🎥 Na lang wachten: Vermeersch mag binnenkort weer in zijn regenboogtrui koersen

28/04
Evenepoel afgemaakt na derde plaats in L-B-L: Johan Bruyneel is wel positief

Evenepoel afgemaakt na derde plaats in L-B-L: Johan Bruyneel is wel positief

28/04
Zege in Parijs-Roubaix eenmalige uitschieter? Bakelants twijfelt stevig aan Van Aert

Zege in Parijs-Roubaix eenmalige uitschieter? Bakelants twijfelt stevig aan Van Aert

28/04

