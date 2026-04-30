Waanzinnige cijfers van Pogacar en Seixas: Boonen gelooft het niet, Bakelants heeft andere verklaring

Tadej Pogacar en Paul Seixas reden de beklimming van La Redoute bijzonder snel op. Vooral hun piek van 8,7 watt/kg over een periode van vier minuten roept vragen op en onder meer Tom Boonen gelooft niet dat het klopt.

Stevige cijfers van Pogacar en Seixas

Op La Redoute reden Tadej Pogacar en Paul Seixas verschroeiend weg van de concurrentie in Luik-Bastenaken. In de eerste 30 seconden werd Mattias Skjelmose bergop op tien seconden gezet, een bijzonder groot verschil.

Over een periode van zo'n vier minuten trapten Pogacar en Seixas zo'n 8,7 watt/kg, een heel hoog cijfer. Zo'n cijfers stonden in het verleden gelijk aan het gebruik van doping, nu wordt die vraag niet gesteld.

"Het zijn twee toptalenten en we kunnen er niets op zeggen, want ze worden bijna elke dag gecontroleerd", zegt Dirk De Wolf bij Wielerclub Wattage. Jan Bakelants stelt zich ook vragen, maar ziet ook verklaringen.

Bakelants zoekt naar verklaringen voor steds beter worden van Pogacar

"Ik denk dat het een vorm van doorgedreven natuurlijke selectie is, die er vroeger misschien niet was. Het wielrennen evolueert nog altijd en wordt internationaler. Er komen dus altijd maar betere renners bij."

"De trainingsmethodes bij de jeugd zijn wel drastisch verbeterd en er wordt nu veel professioneler gewerkt. En dat in de puberteit, waarin ik denk dat het lichaam veel ontvankelijker is voor trainingsprikkels. Terwijl wij vroeger gewoon maar iets deden."



"Bij Pogacar zit er ook nog rek op. In zijn eerste jaren lag hij onder, op zijn 25ste bleef hij maar beter worden. Maar het is niet omdat er geen verklaring voor is dat we het altijd op die oude verklaring moeten gaan steken."

Boonen gelooft wattages van Pogacar en Seixas niet

"Hoe komt het dat renners in tien jaar zo'n evolutie hebben doorgemaakt en vooral ook de laatste drie jaar", vraagt Tom Boonen zich af. "Als die cijfers kloppen is het fenomenaal en dan wil ik wel eens weten hoe ze tot die cijfers, want dat fascineert mij toch wel."

"Maar om 8,7 watt/kg te trappen, dat is ongelofelijk. Ik geloof eigenlijk niet dat dat cijfer klopt. Richting 8 watt/kg misschien wel, maar 8,7 is 30% beter dan elke renner die er ooit is geweest."