Nog geen rentree: Belgisch kampioene Justine Ghekiere opnieuw niet van de partij

Belgisch kampioene Justine Ghekiere zal ook de Vuelta niet rijden. Na haar valpartij in Milaan-Sanremo ruim een maand geleden is Ghekiere nog niet voldoende hersteld en zit ze niet in de selectie van AG Insurance-Soudal.

Bij de mannen gaat op vrijdag 8 mei de Giro d'Italia van start, maar de vrouwen beginnen zondag al aan hun eerste grote ronde van het seizoen. Op 3 mei beginnen de vrouwen aan hun Vuelta, die uit zeven ritten bestaat.

Geen Ghekiere en Gigante in de Vuelta

Bij AG Insurance-Soudal is er geen spoor van Belgisch kampioene Justine Ghekiere. In Milaan-Sanremo kwam Ghekiere ten val en moest ze opgeven, sindsdien kwam ze niet meer in actie en miste ze alle klassiekers.

Ook de Vuelta komt dus nog te vroeg voor Ghekiere. Dat is ook het geval voor Sarah Gigante, de kopvrouw in de rittenkoersen van de Belgische ploeg. De Australische brak in augustus vorig jaar haar dijbeen en kwam sinds de Tour vorig jaar niet meer in actie.

AG Insurance-Soudal rekent op De Schepper en Bossuyt

Ghekiere en Gigante staan wel op de voorlopig startlijst van de Giro, die op 30 mei van start gaat. In de Vuelta rekent AG Insurance-Soudal wel op twee Belgen om te scoren met klimtalent Lore De Schepper en sprintster Shari Bossuyt.

Verder staan ook nog Julie Van De Velde en Marthe Goossens aan de start, die hen zullen ondersteunen. Ook de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio, de Sloveense Urska Zigart en de Spaanse Mireia Benito zullen erbij zijn.



