Nog geen rentree: Belgisch kampioene Justine Ghekiere opnieuw niet van de partij

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher
Belgisch kampioene Justine Ghekiere zal ook de Vuelta niet rijden. Na haar valpartij in Milaan-Sanremo ruim een maand geleden is Ghekiere nog niet voldoende hersteld en zit ze niet in de selectie van AG Insurance-Soudal.

Bij de mannen gaat op vrijdag 8 mei de Giro d'Italia van start, maar de vrouwen beginnen zondag al aan hun eerste grote ronde van het seizoen. Op 3 mei beginnen de vrouwen aan hun Vuelta, die uit zeven ritten bestaat. 

Geen Ghekiere en Gigante in de Vuelta

Bij AG Insurance-Soudal is er geen spoor van Belgisch kampioene Justine Ghekiere. In Milaan-Sanremo kwam Ghekiere ten val en moest ze opgeven, sindsdien kwam ze niet meer in actie en miste ze alle klassiekers. 

Ook de Vuelta komt dus nog te vroeg voor Ghekiere. Dat is ook het geval voor Sarah Gigante, de kopvrouw in de rittenkoersen van de Belgische ploeg. De Australische brak in augustus vorig jaar haar dijbeen en kwam sinds de Tour vorig jaar niet meer in actie. 

AG Insurance-Soudal rekent op De Schepper en Bossuyt

Ghekiere en Gigante staan wel op de voorlopig startlijst van de Giro, die op 30 mei van start gaat. In de Vuelta rekent AG Insurance-Soudal wel op twee Belgen om te scoren met klimtalent Lore De Schepper en sprintster Shari Bossuyt. 

Verder staan ook nog Julie Van De Velde en Marthe Goossens aan de start, die hen zullen ondersteunen. Ook de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio, de Sloveense Urska Zigart en de Spaanse Mireia Benito zullen erbij zijn. 

📷 Een beeld zegt meer dan woorden: vader en zoon Nys genieten met volle teugen

21:30
Wat Evenepoel niet meer mag doen: Tom Boonen komt met helder advies

20:30
"Gaat niet en kan ik niet": Remco Evenepoel maakt één iets heel duidelijk voor de komende jaren

19:00
🎥 "Als ik dat nu zeg...": veelvraat Pogacar beseft dat zijn uitspraken gevolgen kunnen hebben

18:30
🎥 Zelfs in een massasprint de beste: Pogacar pakt nog maar eens uit in Romandië

17:43
De Vlaeminck in de gracht gereden? Verstrynge onthult hoe vork aan de steel zat

17:00
Nog geen gewonnen spel voor Vingegaard? Ex-winnaar waarschuwt topfavoriet voor de Giro

16:30
"Onrealistisch": Mathieu van der Poel beseft het maar al te goed

16:00
Wordt Evenepoel te streng aangepakt? Boonen verdedigt hem in strijd tegen Pogacar

15:00
Miljoenentransfer in het sukkelstraatje: Oscar Onley komt met verklaring na nieuwe opgave

14:00
Toptalent Seixas al op zijn 19de naar de Tour? Sergeant ziet enorm voordeel

13:30
Baloise Belgium Tour moet domper slikken: UCI legt verbod op

13:00
Mislukt klassiek voorjaar: Dirk De Wolf onthult zijn teleurstelling bij Soudal Quick-Step

12:30
Wat als hij nog één doel mag kiezen in 2026? Van der Poel onthult zijn verrassende keuze

12:00
Waanzinnige cijfers van Pogacar en Seixas: Boonen gelooft het niet, Bakelants heeft andere verklaring

11:00
Cian Uijtdebroeks krijgt waarschuwing: "Moet hij nu eerst eens doen"

10:00
Gaat zijn volledige focus naar de weg? Verstrynge schept duidelijkheid over de cross

09:00
Rijdt hij dit jaar de Tour de France? Mathieu van der Poel is klaar en duidelijk

08:30
"Als je ziet wat hem is overkomen...": Hermans liep zelfde probleem op als overleden renner

08:00
📷 19-jarige renster deelt update na spoedoperatie door hersenbloeding in Parijs-Roubaix

07:37
🎥 Wel of geen Tour voor Seixas? Hincapie en Bruyneel zijn het niet met elkaar eens

07:00
Stevige gok van Alpecin-Premier Tech met Philipsen: "Kon je niet van uitgaan"

29/04
De opvolgster van Kopecky? Bondscoach is klaar en duidelijk over Moors

29/04
📷 "Duur foutje": Wout van Aert gaat de mist in op training

29/04
Van Avermaet begrijpt De Lie niet meer, maar is ook kritisch voor Lotto-Intermarché

29/04
Pogacar verklaart reden voor uitblijven van solo én deelt ook prikje uit aan concurrent

29/04
🎥 Toch weer prijs: Tadej Pogacar slaat met een dag vertraging toe in Romandië

29/04
Net als Almeida en Landa: Vingegaard ziet nog een concurrent afhaken voor de Giro

29/04
"Als hij zijn loon wil blijven verdedigen...": Vansummeren stellig over Evenepoel

29/04
Mag Kopecky tevreden zijn met haar voorjaar? Beyen velt duidelijk oordeel

29/04
Lotto-Intermarché stuurt De Lie naar de Giro, maar verklapt nu al zijn opgave

29/04
Moet Vingegaard vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Riis ziet een ideale nieuwe ploeg

29/04
"Doet dit niet na": trainer onthult gekke voorbereiding van Pedersen op de Ronde van Vlaanderen

29/04
Pauwels met probleem voor WK in Montréal: zelfs verrassende naam maakt kans op WK-selectie

29/04
🎥 Tratnik krijgt lachers op zijn hand met trage proloog, zijn verklaring is minder vrolijk

29/04
Kan Vingegaard de Giro enkel verliezen? Blik op de concurrentie zegt genoeg

29/04

