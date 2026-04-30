Toptalent Seixas al op zijn 19de naar de Tour? Sergeant ziet enorm voordeel

Moet Paul Seixas dit jaar al de Tour de France rijden op zijn 19de? Marc Sergeant vindt alvast van wel, omdat het voor het Franse toptalent misschien wel de laatste kans is om zonder druk aan de start te staan.

Rijdt Seixas dit jaar al de Tour?

Paul Seixas kon Tadej Pogacar als laatste volgen in Luik-Bastenaken-Luik, ondanks dat de wereldkampioen voluit ging op La Redoute. Uiteindelijk moest Seixas dan wel de rol lossen op de Roche-aux-Faucons.

Nu wordt er echter al vooral uitgekeken naar een debuut van Seixas in de Tour, ook al is hij nog altijd maar 19 jaar. Het zal nog enkele weken wachten zijn op bevestiging, maar Marc Sergeant vindt dat Seixas het moet doen.

Sergeant ziet uitgelezen kans voor Seixas in de Tour

"Hij gaat nooit meer met minder druk naar de Tour kunnen als dit jaar. Hij kan niks fout doen, net omdat hij nog zo jong is", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Als de Tour mislukt kan Seixas nog altijd zeggen dat hij er vooral was om te leren.

Nog wachten tot hij 21 jaar is, ziet Sergeant dan ook als een gevaar. Want dan is Seixas al zo'n drie jaar prof en zal de druk nog groter zijn. Als hij dan door het ijs zakt, zal de ontgoocheling nog veel groter zijn.



De ervaring die Seixas dit jaar al kan opdoen in de Tour, is dan ook bijzonder belangrijk. "De Tour, dat is een circus dat met niets te vergelijken valt. Hij kan het nu allemaal al eens ontdekken", stelt Sergeant dan ook.