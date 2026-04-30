Baloise Belgium Tour moet domper slikken: UCI legt verbod op

Dwars door het Hageland zou dit jaar opgenomen worden in de Baloise Belgium Tour. De organisatie wilde de gravelstroken behouden, maar daar steekt de Internationale Wielerunie UCI daar nu een stokje voor.

In de voorlaatste etappe van de Baloise Belgium, die op zaterdag wordt gereden, zouden dan ook gravelstroken zitten. Dat zou de Ronde van België samen met de rit in Durbuy nog wat uitdagender maken.

UCI verbiedt gravelstroken in Baloise Belgium Tour

Die plannen gaan echter niet door, want de UCI heeft geen toestemming gegeven om de gravelstroken te gebruiken in de Baloise Belgium Tour. In het Hageland wordt dan ook teleurgesteld gereageerd op de beslissing.

"Het schrappen van de grindstroken is een grote teleurstelling. Dat zette onze troeven op het vlak van gravelfietsen en cultureel erfgoed net zo mooi in de kijker", zegt Jan Boeckx, schepen van Sport van de gemeente Scherpenheuvel-Zichem bij Het Belang van Limburg.



Hoe de voorlaatste etappe van de Baloise Belgium Tour er nu zal uitzien, is nog niet duidelijk. De rittenkoers wordt dit jaar van 17 tot 21 juni gereden en is voor heel wat renners een laatste voorbereiding op de Tour de France.