Heel Italië hoopt dat deze renner Vingegaard een loer kan draaien in de Giro

Dat de Italianen chauvinistisch zijn, dan weten we al jaren. En dat geldt niet in het minst voor het wielrennen. Zeker nu La Squadra opnieuw naast deelname aan het WK gegrepen heeft.

Geen WK voor Italië

De ‘Italian Dream’ is op het vlak van sport altijd al groot geweest. De grote droom was om deze zomer eindelijk weer eens te schitteren op het WK voetbal, want dat is al een eeuwigheid geleden. Maar opnieuw liep het fout.

En dus gaat de focus in Italië naar het wielrennen. De fiets is altijd al heel populair geweest, zeker ten tijde van Marco Pantani en Vincenzo Nibali waren de verwachtingen ontzettend groot. Maar in Italië leeft wel dat een nieuwe generatie kan overnemen.

Wie houdt Vingegaard van de zege?

Dan moet je dit jaar wel afrekenen met Jonas Vingegaard. Er zijn heel wat afzeggingen voor deze editie, waardoor iedereen er van uit gaat dat de Deen van Visma Lease a Bike heel erg gemakkelijk met de zege zal gaan lopen.

Maar in Italië groeit het geloof dat er dit jaar wel eens een Italiaan met de eindzege zou kunnen gaan lopen. Men verwacht veel van Giulio Pellizzari, die momenteel ploegmaat is van Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Knappe eindwinst

Dit jaar liet hij zich opmerken in de Tour of the Alps. Daar haalde hij het in het algemeen klassement immers van Egan Bernal. Pellizzari heeft een grote stap vooruitgezet in vergelijking met vorig jaar.





Toen won hij ook al een etappe in de Vuelta, maar het idee is dat hij toch minstens op het podium moet staan in de Giro. Dat zorgt voor de nodige druk, maar als hij in dat huzarenstukje slaagt is hij in Italië voor immer en altijd een grote ster.

Biografie

Giulio Pellizzari is geboren op 21 november 2003. Hij staat bekend als een van de grootste klimtalenten van zijn generatie. Hij groeide op in de regio Marche en viel al op jonge leeftijd op door zijn prestaties in het jeugdwielrennen, waar hij meerdere overwinningen en ereplaatsen behaalde in Italiaanse en internationale wedstrijden.

Pellizzari brak echt door bij de beloften (U23), waar hij indruk maakte met zijn klimvermogen en aanvallende rijstijl. In 2022 won hij onder meer het eindklassement van de prestigieuze Tour de l'Avenir, een wedstrijd die vaak wordt gezien als een voorbode voor toekomstig succes bij de profs. Deze prestatie bevestigde zijn reputatie als een renner met groot potentieel voor het rondewerk.