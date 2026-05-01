Ieper gaat voor alternatief voor Gent-Wevelgem en dat heeft alles met centen te maken

Koersen kost geld. Niet alleen voor de wielerploegen en de renners, maar ook voor de steden en organisaties die mee zorgen voor de omkadering. En het gaat niet om enkele honderden euro's aan kostprijs.

Ieper organiseert vier keer een BK

Ieper haalt voor de komende vier jaar een BK wielrennen binnen. Van 2027 tot en met 2030 zal het elk jaar een jeugdcategorie organiseren, om te eigen met de elite, bijgestaan door telkens een vereniging die mee in staat voor een vlot verloop.

Ieper had een jarenlange traditie in het wielrennen. Zo startte Gent-Wevelgem de voorbije jaren telkens in Ieper, maar dat contract liep af en werd niet meer verlengd.

Ook al omdat met het Middelkerke van burgemeester Jean-Marie Dedecker een andere kandidaat was. En die slaagde erin de naam van Gent-Wevelgem zelfs te laten veranderen naar In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem.

Stevige kostprijs

En dat mag wat kosten. De gemeente Middelkerke betaalt voor de start van de wielerklassieker In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem een vast bedrag van 175.000 euro per jaar. En dat tot en met 2035. In totaal komt dat over de hele periode neer op ongeveer 1,75 miljoen euro die Middelkerke betaalt om startplaats te zijn van de koers.

Dat zag Ieper helaas niet meer zitten. De prijs voor de vier BK’s ligt dan ook een pak lager, zo schrijft de Krant van West-Vlaanderen. Het gaat, voor de vier edities samen, om 95.000 euro. Een bedrag van een totaal andere orde. Voor Gent-Wevelgem betaalde Ieper 100.000 euro en elk jaar kwam daar 10.000 euro bij.





Opbouwen

Dat Ieper begint met jeugd en opbouwt is een bewuste keuze. “Elke kampioen is immers ooit begonnen op een lokale koers”, aldus burgemeester Katrien Desomer in de krant. “Met deze kampioenschappen willen we jonge renners kansen geven en tegelijk onze eigen jeugd inspireren.”