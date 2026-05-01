Pogacar blij met grote verandering door afwezigheid Van Aert, Van der Poel en Evenepoel

Kevin Vanbuggenhout
Tadej Pogacar was het dit voorjaar wel gewend om te strijden tegen renners als Van der Poel, Van Aert en Evenepoel. Van hen heeft de Sloveen deze week geen last en dat betekent dat het er een hoop relaxter aan toegaat.

Het feit dat hij die andere grote namen niet tegenkomt betekent dat het een veel minder nerveuze koers is in de Ronde van Romandië. Dat is in elk geval hoe Pogacar het ervaart. De aanwezigheid van Mathieu, Remco en Wout betekent zeker in het voorjaar dat het gaat om een grote klassieker. Dan is het altijd een zenuwachtig gedoe.

In de aanloop naar de belangrijke punten in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix of Luik-Bastenaken-Luik zorgt het positioneren voor veel nervositeit. Op de persconferentie na zijn tweede ritzege in Romandië maakte Pogacar volgens In De Leiderstrui de vergelijking tussen de rittenkoers waar hij nu actief is en de voorjaarsklassiekers.

Pogacar verlost van chaos 

"Dit is rustiger, in de klassiekers is het altijd één grote chaos", zei Pogacar. Ondertussen weet hij maar al te goed hoe het er in die eendagskoersen aan toegaat. "Een groot peloton, altijd stress en maar één dag, waar alles perfect moet gaan. Hier zijn vijf etappes, op goede wegen en iedereen weet dat de beklimmingen het belangrijkste gaat zijn."

"Als je goede benen hebt, zorgt dat voor minder stress. Ik geniet ervan, dat ik hier met wat minder stress rondrijd, al zal dat er richting beklimmingen altijd wel zijn", vat Pogacar het samen. Naast het positioneren kan ook materiaalpech of tactische keuzes van concurrentie voor een toename aan nervositeit zorgen in de klassiekers.

Pogacar won Ronde nog in 2023 na pech

Meestal weet Pogacar deze momenten wel goed door te komen, maar bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen van 2023 had het mis kunnen gaan. Hij had immers met een kettingprobleem te maken op de Kwaremont. Daarna zette Pogacar alles op alles om terug te keren en hij won die editie nog. 

