Cian Uijtdebroeks krijgt waarschuwing: "Moet hij nu eerst eens doen"

Cian Uijtdebroeks debuteerde in Luik-Bastenaken-Luik met een 23ste plaats. Toch vreest ex-renner Jelle Vanendert dat het voor Uijtdebroeks moeilijk zal worden in de grote klassiekers en moet hij zich nu vooral moet richten op rittenkoersen.

Een 31ste plaats in de Waalse Pijl en een 23ste plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Het debuut van Cian Uijtdebroeks in de Waalse klassiekers was geen voltreffer, maar in Luik probeerde hij wel nog een beter resultaat uit de brand te slepen.

Uijtdebroeks probeerde wel nog weg te rijden in de laatste kilometers, maar werd toch weer gegrepen. In de sprint voor de derde plaats had hij niets meer in de benen en Uijtdebroeks moest tevreden zijn met de 23ste plaats.

Moet Uijtdebroeks mikken op rittenkoersen in plaats van klassiekers?

"Cian reed inderdaad nadrukkelijk in beeld, maar het zal voor hem moeilijk worden in de klassiekers, denk ik", zegt ex-renner Jelle Vanendert dan ook bij Het Belang van Limburg. Al heeft Uijtdebroeks wel al mooie resultaten neergezet in klassiekers.

Begin dit jaar werd hij vijfde in Milaan-Turijn, vorig jaar was hij tiende in de Ronde van Lombardije, achtste in de Giro dell'Emilia en negende de Clasica San Sebastian. Al denkt Vanendert dat Uijtdebroeks vooral een andere taak heeft.

Want kan Uijtdebroeks in zijn eerste Tour de France?

"Cian moet vooral eerst eens rust vinden in zijn ploeg en in zijn hoofd. Ik heb het gevoel dat het voor hem nog moet beginnen door te mikken op een klassement in een grote ronde." Dit jaar rijdt Uijtdebroeks voor het eerst de Tour.





Het enige goede resultaat van Uijtdebroeks in een grote ronde blijft zijn achtste plaats in de Vuelta van 2023. In 2024 gaf hij op in de Giro en de Vuelta, vorig jaar reed Uijtdebroeks geen enkele grote ronde door een blessure.

Deze zomer debuteert Uijtdebroeks dus in de Tour de France, waar hij kopman is voor Movistar. Een top tien lijkt voor Uijtdebroeks het doel te zijn, vooral omdat er zo veel toppers aan de start zullen staan.