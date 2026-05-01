Heel emotioneel moment tussen Museeuw en Boonen: "Even van de kaart"

Tom Boonen en Johan Museeuw zijn allebei echte wielerlegenden. Er heeft een emotioneel moment plaatsgevonden tussen hen beiden.

Dat is aan het licht gekomen tijdens de meest recente aflevering van Wielerclub Wattage. Het verhaal werd nog eens gedaan van een paternoster die Museeuw kreeg van een vrome fan. Diezelfde paternoster gaf Museeuw dan op richting het einde van zijn carrière dan door aan Boonen, die altijd al enigszins als zijn opvolger werd beschouwd.

"Ik vond dat Tom de juiste man was om dat te krijgen", legt Museeuw uit waarom juist Boonen die paternoster kreeg. "Wat hij ermee zou doen, interesseerde me niet zoveel." Boonen heeft 'm al die jaren zorgvuldig bewaard, tot op het huwelijksfeest van Eli Iserbyt drie jaar geleden. Daar stapte Boonen op Museeuw af en zei dat hij nog iets van hem had.

Boonen vond dat de cirkel rond was

"Na 25 jaar heb ik die paternoster teruggegeven aan Johan", verklapt Boonen. Was het een emotioneel moment voor Museeuw? "Ja, toch wel. Ik heb ook nooit gevraagd: "Wat heb je ermee gedaan?" Ik was even van de kaart. Het is heel speciaal dat ik het terug heb. Hij heeft toen ook gezegd: "Nu is de cirkel rond". Nu ligt de paternoster in het Centrum de Ronde van Vlaanderen."

Museeuw was in de jaren 90 dé specialist in de kasseiklassiekers. Toen hij op het einde van zijn carrière zat, brak Boonen door als jong talent. Veel kenners zagen in Boonen de natuurlijke opvolger van Museeuw: een sterke renner op de kasseien met een neus voor grote klassiekers. Achteraf bleek die inschatting zeker niet overdreven.

Boonen won vaker in Roubaix dan Museeuw

Museeuw won dan wel drie keer zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix. Boonen deed in de Hel van Het Noorden nog een tikkeltje beter, want hij won Parijs-Roubaix maar liefst vier keer. Wat Museeuw en Boonen allebei gemeenschappelijk hebben, is dat ze beiden één keer wereldkampioen op de weg werden.