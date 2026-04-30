Gaat zijn volledige focus naar de weg? Verstrynge schept duidelijkheid over de cross

Vijfde in de Amstel Gold Race en vierde in Luik-Bastenaken-Luik. Het voorjaar van Emiel Verstrynge was uitstekend en dat nadat hij het WK veldrijden liet schieten. In de toekomst wil Verstrynge wel blijven crossen.

Op het BK veldrijden maakte Emiel Verstrynge het Thibau Nys tot in de slotronde lastig, maar hij moest uiteindelijk toch tevreden zijn met zilver. Verstrynge was een kanshebber geweest op het WK veldrijden, maar hij kwam niet aan de start.

Geen WK veldrijden, wel sterk voorjaar van Verstrynge

Verstrynge zette na het BK veldrijden een punt achter zijn seizoen in het veld om het wegseizoen voor te bereiden. Er werd toen getwijfeld aan zijn keuze, maar enkele maanden later bewijst Verstrynge wel dat hij gelijk had.

In de Amstel Gold Race werd hij vijfde en in Luik-Bastenaken-Luik verloor hij nipt de sprint van Remco Evenepoel voor de derde plaats. Maar Verstrynge mag dus wel terugblikken op een bijzonder geslaagd voorjaar.

Verstrynge blijft achter aanpak staan

"Ik sta helemaal achter hoe we dat hebben aangepakt. Vorig jaar reed ik wel nog het WK cross en ik voel nu echt een ferm verschil. De weg moet je gewoon heel goed voorbereiden", zegt Verstrynge bij Het Nieuwsblad.

Een goede voorbereiding op het wegseizoen is nodig voor Verstrynge, zelfs om te kunnen volgen. Het veldrijden zal hij in de toekomst wel blijven doen. "Die wedstrijden zullen er altijd blijven tussen zitten."





Vorig jaar begon Verstrynge wel al in oktober aan zijn seizoen in het veld en reed hij in totaal 18 wedstrijden. Wellicht zal Verstrynge daar nog meer in knippen en zoals zijn kopman Mathieu van der Poel een tiental wedstrijden per seizoen crossen.

Programma Emiel Verstrynge

Het voorjaar van Verstrynge zit er nog niet op. Op vrijdag 1 mei rijdt hij Eschborn-Frankfurt, op zondag 3 mei de Famenne Ardenne Classic. Daarna neemt hij een weekje rust, gaat hij op hoogtestage, rijdt hij de Ronde van Zwitserland en daarna de Tour.