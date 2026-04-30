Wat Evenepoel niet meer mag doen: Tom Boonen komt met helder advies

Remco Evenepoel is alweer op Tadej Pogacar gebotst en ook Paul Seixas lijkt hem bergop al hebben voorbijgestoken. Toch is er volgens Tom Boonen geen reden om te panikeren voor Evenepoel en heeft hij een duidelijk advies.

De kloof dichten met Tadej Pogacar is Remco Evenepoel voorlopig nog niet gelukt, bergop had hij geen verhaal tegen de wereldkampioen. In tegenstelling tot vorig najaar was hij ook niet meer de beste achter de Sloveen.

Evenepoel mag zich niet vergelijken met Pogacar

Want Paul Seixas slaagde er wel in om de aanval van Pogacar te beantwoorden op La Redoute in Luik-Bastenaken-Luik. Het Franse toptalent lijkt bergop nu al beter dan Evenepoel en lijkt een bedreiging te vormen voor zijn podiumplaats in de Tour.

Tom Boonen heeft een duidelijk advies voor Evenepoel. "Ga jezelf niet vergelijken met Pogacar en Seixas van afgelopen zondag in Luik. Want dat is een momentopname, al duurt dat moment nu wel al lang", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

Evenepoel moet focus leggen op elke dag beter worden

Pogacar zal ook niet blijven op dit topniveau presteren de komende jaren, denkt Boonen dan ook. "En dan zal dat misschien wel in zeges resulteren voor Remco", verwacht Boonen dan ook.



Boonen vindt dat Evenepoel dan ook gewoon op zichzelf moet blijven focussen. "Remco kan enkel maar proberen om elke dag zelf beter te worden. Naar de rest moet hij niet kijken. Want uiteindelijk heb je maar één tegenstander in je leven en dat is jezelf."