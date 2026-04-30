Nog geen gewonnen spel voor Vingegaard? Ex-winnaar waarschuwt topfavoriet voor de Giro

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Nog geen gewonnen spel voor Vingegaard? Ex-winnaar waarschuwt topfavoriet voor de Giro
Jonas Vingegaard staat volgende week als topfavoriet aan de start van de Giro. De Deen won al twee keer de Tour en vorig jaar nog de Vuelta, de Giro reed hij nog nooit. Een ex-winnaar van de Giro denkt niet dat de Deen vooraf al gewonnen spel heeft bij zijn debuut in de Italiaanse grote ronde.

Wint Vingegaard na de Tour en de Vuelta ook de Giro?

Met twee eindzeges in de Tour in 2022 en 2023 en zijn eindzege in de Vuelta vorig jaar ontbreekt enkel nog de eindzege in de Giro op het palmares van Jonas Vingegaard. De Deen staat dit jaar voor het eerst aan de start in de Giro. 

Vingegaard is ook de grote favoriet voor de eindzege, want zijn concurrenten haakten deze week een voor een af. Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), Mikel Landa (Soudal Quick-Step) en Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) komen niet aan de start. 

Zonder onder meer Tadej Pogacar, Remco Evenepoel of Paul Seixas aan de start zal Vingegaard wellicht weinig concurrentie krijgen in de strijd om de roze trui. Gilberto Simoni, die de Giro in 2001 en 2003 won, waarschuwt Vingegaard echter voor zijn debuut in de Giro. 

Vingegaard krijgt waarschuwing voor debuut in de Giro

"De Tour de France is een zware wedstrijd door de intensiteit, maar de Giro is net zo complex en zwaar. Het zijn niet dezelfde wedstrijden, je kunt ze niet met elkaar vergelijken", zegt Simoni bij Domestique. 

"Vingegaard is absoluut de favoriet, hij is de grote naam van de Giro. Maar of hij gaat winnen, dat zullen we na de eerste twee weken wel zien… In Italië is het weer in de maand mei je grootste tegenstander", stelt Simoni op. 

Al toonde Vingegaard in Parijs-Nice wel dat hij slechte weersomstandigheden goed aankan. De Deen klopte in een uitgeregende vierde etappe drie renners van Red Bull-BORA-hansgrohe en zette de rittenkoers zo helemaal naar zijn hand. 

