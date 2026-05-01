🎥 Soudal Quick-Step stelt opvallende truitjes voor de Giro d'Italia voor

Soudal Quick-Step start in de Giro d'Italia met een speciaal herdenkingsshirt voor 150 jaar Castelli, de kledingspartner van de wielerploeg. Het is een iconisch merk in de wielersport.

150 jaar samenwerking

Soudal Quick-Step en Castelli kiezen voor een ‘Vintage Cream’-kleurstelling, een bewuste knipoog naar het erfgoed van Castelli.

“Op elk kledingstuk zijn historische logo’s, variaties van de schorpioen en tekstuele elementen verwerkt die de evolutie van Castelli weergeven, van de eerste ontwerpen uit de jaren 60 tot vandaag”, klinkt het in een mededeling van de ploeg aan onze redactie.

Op de achterkant van de trui wordt de Castelli-schorpioen in chronologische volgorde afgebeeld, wat een subtiele maar opvallende tijdlijn van het merk vormt.

Tal van primeurs

Castelli zorgde in de rijke geschiedenis van het bedrijf voor heel wat primeurs: de eerste lycra wielerbroek in het profpeloton, de eerste sublimatieprint op ploegkledij, de eerste ergonomische zeem, de eerste aerodynamische trui en de Gabba, het regenjack dat herdefinieerde wat renners konden dragen in de slechtste weersomstandigheden.

“150 jaar is een uitzonderlijke mijlpaal, en wat het verhaal van Castelli zo bijzonder maakt, is dat hun geschiedenis altijd gedreven werd door vooruitgang, niet door stilstand. Dat herkennen wij in onszelf”, aldus CEO Jurgen Foré van Soudal Quick-Step.





Aangepaste shirts in het peloton

Bijzondere kits in de Giro d’Italia, dan moet je vaak bij EF Education zijn. De ploeg werkt samen met Rapha en maakte bijna elk jaar een alternatieve outfit voor de Giro. De Palace-collab van 2020 was een zeer opvallend design.

Al zat daar ook een andere reden achter: hun standaardroze tenue botst met de maglia rosa, dus ze moeten creatief zijn en maakten daar een heuse marketing van.

Maar ook andere renners pasten hun truitjes aan. Elia Viviani reed in 2019 met een aangepaste Italiaanse kampioenstrui van zijn ploeg, visueel anders dan zijn standaardtenue.

Vaak gaat het echter om kleine aanpassingen. De regels van de UCI zijn immers zeer strikt als het over aanpassingen gaat. Bovendien is de Giro ook niet het kijkcijferkanon in wielerland. In de Tour de France zie je heel veel opvallende shirts, maar daar is het bereik ook veel groter.