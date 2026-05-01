Vorig jaar knecht van Van Aert, nu zit Belg nog altijd zonder ploeg

Vorig jaar reed Julien Vermote als knecht voor Visma Lease a Bike de grote voorjaarsklassiekers mee. Een jaar later zit de renner zonder contract en dat is niet de eerste keer in zijn carrière dat hij dat meemaakt.

Geen contract voor Julien Vermote

Strade Bianche, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik. Julien Vermote reed vorig jaar in al die klassiekers mee, als knecht voor onder meer Wout van Aert bij Visma Lease a Bike. Maar niet dit jaar.

Zijn contract liep af eind vorig jaar en werd niet verlengd. De 36-jarige renner zit begin mei nog altijd zonder contract, al is dat niet de eerste keer dat hij dit meemaakt. Het is de derde keer in vijf jaar tijd.

Hopen op een deal

Vermote blijft echter goed trainen, in de hoop dat er nog iets uit de bus komt. “Er zijn de voorbije maanden enkele gesprekken geweest. Ik had gehoopt al verder te staan, maar uiteindelijk is er niets van in huis gekomen”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Vermote heeft een goede winter achter de rug, want hij wou klaar zijn als er iemand hem nodig had. Maar dat gebeurde niet. Een concreet doel is er op dit moment niet, maar hij blijft hopen. “Als ze mij morgen bellen, ben ik bij wijze van spreken de dag nadien beschikbaar.”

Patrick Lefevere zorgde er wel voor dat hij in de Verenigde Arabische Emiraten twee koersen mocht meerijden. “Het was mooi om dat samen met Patrick te kunnen doen. We hebben ervan genoten. Ik ben mijn profcarrière bij hem gestart en kende daarna heel wat mooie jaren bij hem.”





Overzicht

Na een jaartje bij Cofidis zat hij drie maanden zonder contract. Vanaf april 2021 kon hij aan de slag bij Alpecin-Fenix. Voor 2023 kreeg hij geen nieuw contract, waardoor hij zijn eigen ploeg oprichtte, sponsors zocht en vooral kermiskoersen reed.

In december 2023 mocht hij bij Jumbo Visma beginnen, na het pensioen van Lennard Hofstede. Eind vorig jaar werd zijn contract niet meer verlengd en voorlopig is er nog niks uit de bus gekomen voor Vermote.