📷 Een beeld zegt meer dan woorden: vader en zoon Nys genieten met volle teugen

Thibau Nys werkt aan zijn revalidatie na een operatie aan zijn knie. Met vader Sven Nys en zijn ploegmaats van Baloise verzekeringen - Het Poetsbureau Lions is Nys op dit moment op stage in Spanje.

De maand mei staat voor de deur maar Thibau Nys heeft zijn eerste wegkoers van 2026 nog niet gereden. Midden maart moest Nys onder het mes aan zijn knie om het prepatellair frictiesyndroom te behandelen.

Nys op stage met veldritploeg in Spanje

Nys moest zo'n vier weken van de fiets blijven, maar kan ondertussen opnieuw trainen. Dat doet hij op dit moment op stage in Spanje, waar hij het gezelschap heeft van zijn ploegmaats van Baloise verzekeringen - Het Poetsbureau Lions.

"Het gaat me wel deugd doen, vooral om terug structuur te hebben en terug in het leven van een wielrenner te zitten na een aantal weken: eten, trainen en slapen", zei Nys er zo'n twee weken geleden over bij Sporza Daily.

Nys met grote glimlach op de fiets

En het lijkt Nys ook deugd te doen, blijkt uit een foto van vader Sven Nys op zijn sociale media. Vader en zoon Nys zitten met een brede glimlach op de fiets. "Work in progress", schreef Sven Nys erbij.

Waar en wanneer Nys zijn rentree zal maken, is nog niet duidelijk. De GP Gippingen (14 juni), waar hij in 2023 won en vorig jaar tweede werd, zou een van zijn eerste koersen kunnen worden. Ook de Baloise Belgium Tour (17 tot 21 juni) is een optie voor zijn rentree.



