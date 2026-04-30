Miljoenentransfer in het sukkelstraatje: Oscar Onley komt met verklaring na nieuwe opgave

Vorig jaar werd Oscar Onley nog vierde in de Tour en legde INEOS Grenadiers veel geld voor hem op tafel. De Brit heeft zijn nieuwe ploeg nog niet veel plezier bezorgd, met alweer een nieuwe opgave.

Transfer Onley van Picnic PostNL naar INEOS Grenadiers

Een onverwachte vierde plaats in de Tour de France leverde Oscar Onley een mooie transfer op. De 23-jarige Brit maakte de overstap naar INEOS Grenadiers, dat tussen de vier en de zes miljoen euro op tafel legde voor Onley.

Bij zijn nieuwe ploeg verdient Onley ook zo'n drie miljoen euro per jaar. Met een vierde plaats in het eindklassement van de Ronde van de Algarve begon Onley ook goed aan het seizoen, daarna ging het bergaf.

In Parijs-Nice kwam hij niet meer aan de start van de zesde etappe, in de Ronde van Catalonië werd Onley pas twaalfde in het eindklassement op meer dan zes minuten van Vingegaard. En ook in de Ronde van Romandië ging het mis.

Maagklachten doen Onley opgeven in Romandië

Onley reed de proloog wel nog, maar kwam in de eerste rit in lijn niet aan de start. Op zijn sociale media heeft de Brit nu een update gegeven. "Teleurgesteld dat ik moest opgeven in Romandië, maar de afgelopen dagen had ik maagklachten."

"Het is een moeilijke start van het seizoen om eerlijk te zijn. Het is moeilijk om niet te voelen alsof ik veel mensen heb teleurgesteld na alle tijd en investeringen die iedereen bij INEOS Grenadiers in mij. Ik kijk vooruit naar de volgende doelen en hoop er snel weer te staan."





De Tour Auvergne - Rhône-Alpes (7 tot 14 juni) moet de volgende wedstrijd van Onley worden. Daar zal de Brit moeten bewijzen dat hij goed genoeg is om deel uit maken van de ploeg in de Tour.