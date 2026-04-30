Miljoenentransfer in het sukkelstraatje: Oscar Onley komt met verklaring na nieuwe opgave

Miljoenentransfer in het sukkelstraatje: Oscar Onley komt met verklaring na nieuwe opgave
Vorig jaar werd Oscar Onley nog vierde in de Tour en legde INEOS Grenadiers veel geld voor hem op tafel. De Brit heeft zijn nieuwe ploeg nog niet veel plezier bezorgd, met alweer een nieuwe opgave.

Transfer Onley van Picnic PostNL naar INEOS Grenadiers

Een onverwachte vierde plaats in de Tour de France leverde Oscar Onley een mooie transfer op. De 23-jarige Brit maakte de overstap naar INEOS Grenadiers, dat tussen de vier en de zes miljoen euro op tafel legde voor Onley. 

Bij zijn nieuwe ploeg verdient Onley ook zo'n drie miljoen euro per jaar. Met een vierde plaats in het eindklassement van de Ronde van de Algarve begon Onley ook goed aan het seizoen, daarna ging het bergaf. 

In Parijs-Nice kwam hij niet meer aan de start van de zesde etappe, in de Ronde van Catalonië werd Onley pas twaalfde in het eindklassement op meer dan zes minuten van Vingegaard. En ook in de Ronde van Romandië ging het mis. 

Maagklachten doen Onley opgeven in Romandië

Onley reed de proloog wel nog, maar kwam in de eerste rit in lijn niet aan de start. Op zijn sociale media heeft de Brit nu een update gegeven. "Teleurgesteld dat ik moest opgeven in Romandië, maar de afgelopen dagen had ik maagklachten."

"Het is een moeilijke start van het seizoen om eerlijk te zijn. Het is moeilijk om niet te voelen alsof ik veel mensen heb teleurgesteld na alle tijd en investeringen die iedereen bij INEOS Grenadiers in mij. Ik kijk vooruit naar de volgende doelen en hoop er snel weer te staan."

De Tour Auvergne - Rhône-Alpes (7 tot 14 juni) moet de volgende wedstrijd van Onley worden. Daar zal de Brit moeten bewijzen dat hij goed genoeg is om deel uit maken van de ploeg in de Tour. 

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek
