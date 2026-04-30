Wat als hij nog één doel mag kiezen in 2026? Van der Poel onthult zijn verrassende keuze

Nu het klassieke voorjaar achter de rug is, zijn voor Mathieu van der Poel het grootste doelen van het seizoen voorbij. Al maakt de Nederlander, nog maar eens, een doel van het WK mountainbiken.

Weinig succes voor Van der Poel op de mountainbike

Mathieu van der Poel heeft de afgelopen jaren vaak een doel gemaakt van het mountainbiken, maar zonder succes. Vorig jaar werd Van der Poel op het WK pas 29ste op meer dan vijf minuten van wereldkampioen Hatherly.

Ook de voorbije jaren kende Van der Poel vaak weinig succes op de mountainbike. In 2023 kwam hij op het WK in de openingsronde ten val en moest hij opgeven, in 2021 viel hij ook zwaar op de Olympische Spelen in Tokio.

Rijdt Van der Poel dit jaar weer WK mountainbike?

Toch blijft het WK mountainbiken een doel voor Van der Poel. "Omdat niemand ooit al in alle vier de disciplines (weg, cross, gravel, mountainbike, nvdr.) de wereldtitel heeft gepakt. Het zou een historische overwinning zijn", zegt Van der Poel bij AS.

Of hij eind augustus aan de start zal staan van het WK mountainbike in het Italiaanse Val di Sole, is nog niet zeker. "Het is goed mogelijk, maar het valt wel kort op het einde van de Tour", zegt Van der Poel.

"Maar ik denk dat ik op een hoog niveau aan de start kan komen en zal ook mijn best doen. Als ik nog één doel mag kiezen voor 2026, dan wordt het wel het WK mountainbiken in Val di Sole", verklapt Van der Poel nog.