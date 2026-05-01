Evenepoel door de haren heen: evolutie en hij zegt wat Oumi zeker niet wil

Remco Evenepoel heeft een stevige evolutie doorgemaakt. Niet alleen als renner, maar ook wat zijn haarstijl betreft. Als je vergelijkt met hoe hij in 2016 rond liep, is het een groot contrast.

Schuld van Toby Alderweireld

In 2016 liep Evenepoel met een bijzonder kapsel rond. Toen voetbalde hij nog bij RSC Anderlecht. Zijn kapsel was toen gebaseerd op dat van Toby Alderweireld.

“Je zag toen alle proftopvoetballers een paar dagen voor de match naar de coiffeur gaan, en dan apen de jonge voetballers dat na. Zeker voor de belangrijke matchen ging ik altijd langs bij mijn mama”, vertelt Evenepoel aan Het Laatste Nieuws.

Mama als kapper

Vroeger was zijn mama zijn vaste kapster, nu niet meer. Zijn huidige coupe is verzorgd door zijn neef, mechanicien Dario Kloeck. “Gedaan met de tondeuse, twee dagen voor de Amstel. Voordien was ik zes weken niet geweest.”

Na zijn wereldtitel in Wollongong in 2022 had Evenepoel nog een voller kapsel, maar toch switchte hij naar het huidige broske. “Toen was ik echt nog een jongetje. Mijn huidig kapsel is meer volwassen. Het is een buzz cut.”

Oumi ziet het graag

Evenepoel legt haarfijn, jawel, uit hoe dat zit. “Nul millimeter beneden aan de zijkant en gradueel hoger richting de kruin, tot het 2 centimeter is. Een beetje zoals Eden Hazard. Het helpt ook op de fiets. Ik zweet veel op mijn hoofd, met lang haar wordt de zijkant van mijn hoofd snel verhit.”



Al heeft vrouwlief Oumi uiteraard ook een vinger in de pap te brokken, zo is duidelijk. “Zij vindt dit leuk. Te bros moet niet, maar zeker geen nektapijt of te lang haar”, besluit Evenepoel.