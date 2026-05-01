Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Evenepoel door de haren heen: evolutie en hij zegt wat Oumi zeker niet wil

Remco Evenepoel heeft een stevige evolutie doorgemaakt. Niet alleen als renner, maar ook wat zijn haarstijl betreft. Als je vergelijkt met hoe hij in 2016 rond liep, is het een groot contrast.

Schuld van Toby Alderweireld

In 2016 liep Evenepoel met een bijzonder kapsel rond. Toen voetbalde hij nog bij RSC Anderlecht. Zijn kapsel was toen gebaseerd op dat van Toby Alderweireld.

“Je zag toen alle proftopvoetballers een paar dagen voor de match naar de coiffeur gaan, en dan apen de jonge voetballers dat na. Zeker voor de belangrijke matchen ging ik altijd langs bij mijn mama”, vertelt Evenepoel aan Het Laatste Nieuws.

Mama als kapper

Vroeger was zijn mama zijn vaste kapster, nu niet meer. Zijn huidige coupe is verzorgd door zijn neef, mechanicien Dario Kloeck. “Gedaan met de tondeuse, twee dagen voor de Amstel. Voordien was ik zes weken niet geweest.”

Na zijn wereldtitel in Wollongong in 2022 had Evenepoel nog een voller kapsel, maar toch switchte hij naar het huidige broske. “Toen was ik echt nog een jongetje. Mijn huidig kapsel is meer volwassen. Het is een buzz cut.”

Oumi ziet het graag

Evenepoel legt haarfijn, jawel, uit hoe dat zit. “Nul millimeter beneden aan de zijkant en gradueel hoger richting de kruin, tot het 2 centimeter is. Een beetje zoals Eden Hazard. Het helpt ook op de fiets. Ik zweet veel op mijn hoofd, met lang haar wordt de zijkant van mijn hoofd snel verhit.”

"Gaat niet en kan ik niet": Remco Evenepoel maakt één iets heel duidelijk voor de komende jaren

Al heeft vrouwlief Oumi uiteraard ook een vinger in de pap te brokken, zo is duidelijk. “Zij vindt dit leuk. Te bros moet niet, maar zeker geen nektapijt of te lang haar”, besluit Evenepoel.

Meer nieuws

Ploegarts van Quick-Step doet boekje open nadat renner overlijdt aan kniewonde

10:00
"Gaat niet en kan ik niet": Remco Evenepoel maakt één iets heel duidelijk voor de komende jaren

19:00
Ruben Van Gucht niet meer exclusief op VRT: twee programma's op VTM voor hem Naast de fiets

09:00
Ieper gaat voor alternatief voor Gent-Wevelgem en dat heeft alles met centen te maken

08:30
Analisten verrassen en zeggen hoeveel tijd Pogacar nog heeft voor bijzonder doel

08:00
Vorig jaar knecht van Van Aert, nu zit Belg nog altijd zonder ploeg

07:30
Wat zal Van der Poel in de Tour gaan doen? Opnieuw heel erg weinig kansen Analyse

07:00
Wat Evenepoel niet meer mag doen: Tom Boonen komt met helder advies

20:30
📷 Een beeld zegt meer dan woorden: vader en zoon Nys genieten met volle teugen

21:30
Nog geen rentree: Belgisch kampioene Justine Ghekiere opnieuw niet van de partij

20:00
Wordt Evenepoel te streng aangepakt? Boonen verdedigt hem in strijd tegen Pogacar

15:00
🎥 "Als ik dat nu zeg...": veelvraat Pogacar beseft dat zijn uitspraken gevolgen kunnen hebben

18:30
🎥 Zelfs in een massasprint de beste: Pogacar pakt nog maar eens uit in Romandië

17:43
De Vlaeminck in de gracht gereden? Verstrynge onthult hoe vork aan de steel zat

17:00
Nog geen gewonnen spel voor Vingegaard? Ex-winnaar waarschuwt topfavoriet voor de Giro

16:30
"Onrealistisch": Mathieu van der Poel beseft het maar al te goed

16:00
Miljoenentransfer in het sukkelstraatje: Oscar Onley komt met verklaring na nieuwe opgave

14:00
Toptalent Seixas al op zijn 19de naar de Tour? Sergeant ziet enorm voordeel

13:30
Baloise Belgium Tour moet domper slikken: UCI legt verbod op

13:00
Mislukt klassiek voorjaar: Dirk De Wolf onthult zijn teleurstelling bij Soudal Quick-Step

12:30
Wat als hij nog één doel mag kiezen in 2026? Van der Poel onthult zijn verrassende keuze

12:00
Waanzinnige cijfers van Pogacar en Seixas: Boonen gelooft het niet, Bakelants heeft andere verklaring

30/04
Cian Uijtdebroeks krijgt waarschuwing: "Moet hij nu eerst eens doen"

30/04
Gaat zijn volledige focus naar de weg? Verstrynge schept duidelijkheid over de cross

30/04
Rijdt hij dit jaar de Tour de France? Mathieu van der Poel is klaar en duidelijk

30/04
"Als je ziet wat hem is overkomen...": Hermans liep zelfde probleem op als overleden renner

30/04
📷 19-jarige renster deelt update na spoedoperatie door hersenbloeding in Parijs-Roubaix

30/04
🎥 Wel of geen Tour voor Seixas? Hincapie en Bruyneel zijn het niet met elkaar eens

30/04
Stevige gok van Alpecin-Premier Tech met Philipsen: "Kon je niet van uitgaan"

29/04
De opvolgster van Kopecky? Bondscoach is klaar en duidelijk over Moors

29/04
📷 "Duur foutje": Wout van Aert gaat de mist in op training

29/04
Van Avermaet begrijpt De Lie niet meer, maar is ook kritisch voor Lotto-Intermarché

29/04
Pogacar verklaart reden voor uitblijven van solo én deelt ook prikje uit aan concurrent

29/04
🎥 Toch weer prijs: Tadej Pogacar slaat met een dag vertraging toe in Romandië

29/04
Evenepoel doet boekje open over strijd met gewicht én onthult aan welke desserts hij verslaafd is

29/04
Net als Almeida en Landa: Vingegaard ziet nog een concurrent afhaken voor de Giro

29/04

