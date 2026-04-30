"Als je ziet wat hem is overkomen...": Hermans liep zelfde probleem op als overleden renner

Quinten Hermans kende een moeilijk voorjaar. Hij kwam goed terug van hoogtestage in Chili, maar een valpartij en een wonde aan zijn knie gooiden veel roet in het eten. Al beseft Hermans ook dat het slechter had kunnen aflopen, zoals met de ex-ploegmaat van Pogacar.

Een tweede plaats in de Brabantse Pijl was het beste resultaat van Quinten Hermans dit voorjaar. In alle andere voorjaarskoersen zat een goed resultaat er niet echt in, maar Hermans had daar ook wel zijn redenen voor.

Wonde in knie verknalde voorjaar van Hermans

Na een hoogtestage in Chili was hij onder meer vierde geworden in de Faun Drome Classic, maar in de Strade Bianche liep het mis. Hermans kwam ten val en liep een wonde op aan zijn knie. En die moest gehecht worden.

Dat gebeurde in een ziekenhuis in Italië, maar de wonde was niet voldoende schoongemaakt. Hermans kreeg te maken met een bacteriële infectie. "Met als gevolg dat ik in een cruciale periode twee weken van de fiets moest blijven", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Hermans moest antibiotica nemen en probeerde tegen beter weten in op goede resultaten te mikken. Dat resultaat kwam er uiteindelijk wel ook in de Brabantse Pijl. Op dat niveau lukt dat nog, in grote klassiekers niet.

Muñoz overleed na infectie in wonde in zijn knie

"Maar al bij al mag ik niet klagen, als je ziet wat mijn Colombiaanse collega is overkomen", zegt Hermans nog. Daarmee verwijst hij naar Cristian Camilo Muñoz (30), die vorige week overleed met bijna dezelfde blessure.





Muñoz kwam ten val in de Ronde van de Jura en liep een wonde op aan zijn knie. Die werd dichtgemaakt met twintig hechtingen, maar toen Muñoz doorreisde naar Spanje ging het mis. Hij werd onwel en belandde in een coma.

De Colombiaan had een infectie opgelopen in de wonde in zijn knie en die had zich over zijn hele lichaam verspreid. Een behandeling was nog moeilijk en Muñoz overleed aan de gevolgen van zijn infectie.