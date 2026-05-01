Museeuw gooit alles op tafel: welke impact heeft Seixas op de Tourdroom van Evenepoel?

Remco Evenepoel heeft één gigantisch groot doel in zijn carrière: onze landgenoot wil de Tour de France winnen. Maar zal dat wel lukken met concurrenten als Tadej Pogacar en Paul Seixas?

Nieuwe kampioen in peloton

Wat een demonstratie heeft Paul Seixas dit seizoen al gegeven. De Fransman, amper 19 jaar oud, heeft ook op ex-renner Johan Museeuw al een gigantische indruk gelaten. Samen met Tadej Pogacar kan hij het internationale wielrennen domineren.

“Het wielrennen is sterk geëvolueerd en we weten dat jonge renners die in het peloton komen steeds vroeger klaar zijn, maar ik ben er ook van overtuigd dat hij zal blijven groeien met zijn eerste grote ronde in de benen”, vertelt Museeuw in La Dernière Heure.

Seixas blok aan been van Evenepoel

En de Leeuw van Vlaanderen kan niet anders dan toegeven dat de doorbraak van Seixas ook grote gevolgen zal hebben voor de carrière van Remco Evenepoel. Toch vindt Museeuw dat Evenepoel zich niet zomaar gewonnen mag geven.

De analist vermoedt dat Seixas dit jaar al zal deelnemen aan de Tour de France, waardoor het voor Evenepoel haast een onmogelijke opdracht wordt om nog op het podium te eindigen. Maar hij mag niet opgeven.

Nog twee jaar voor de Tour de France

“Naar mijn mening moet hij blijven geloven in zijn droom en zichzelf nog twee jaar de tijd geven om dit pad volledig te verkennen”, is de timing die Museeuw voor ogen heeft. “Daarna zal er nog tijd genoeg zijn om zijn ambities bij te stellen, eventueel naar een meer specifiek terrein.”



Museeuw gelooft immers dat de toekomst van Evenepoel in de klassiekers ligt. Hij ziet mogelijkheden voor Evenepoel om in de toekomst Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix te winnen.

Evenepoel heeft al aangegeven dat hij later in zijn carrière zich op de klassiekers wil focussen. Maar nu geeft hij zeker nog niet af en houdt hij zijn droom om ooit de Tour de France te winnen levendig.