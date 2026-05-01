Ruben Van Gucht niet meer exclusief op VRT: twee programma's op VTM voor hem

Wieleranker Ruben Van Gucht is vanaf vandaag geen vaste werknemer meer bij de VRT. Hij werkt nu op freelancebasis voor de omroep, maar gaat deze zomer ook aan de slag bij VTM.

Vanaf 1 mei niet meer exclusief voor VRT

Het nieuws dat Ruben Van Gucht niet langer exclusief voor de VRT werkt is bevestigd aan de krant Het Laatste Nieuws. Die laatste kwam meteen ook te weten dat Van Gucht deze zomer uitpakt met een programma rond de Tour de France op VTM.

In julie wordt er uitgezonden vanuit de Franse vakantiewoning van Mark Uytterhoeven. Al blijft Van Gucht ook aan de slag bij de VRT. Hij zal te zien zijn in programma’s rond het WK voetbal, blijft de vrouwenkoersen verslaan en zal ook verslaggever zijn bij het veldrijden.

Op Radio 2 blijft hij ook het programma Weekwatchers dat al tien jaar loopt presenteren. Ook de podcast Wielerclub Wattage blijft hij doen. Daar was nochtans wat twijfel over, maar het programma blijft bestaan.

Twee programma’s

Deze zomer zal hij vanuit het Zuid-Franse Montauroux, samen met Mark Uytterhoeven, Tom Boonen, Jan Bakelants en Dirk De Wolf de laatste week van de Tour volgen. Dat programma wordt uitgezonden op VTMGO, de streamingsdienst van VTM.



Ook in andere programma’s op VTM zal Van Gucht te zien zijn. Hij krijgt na de Tour een wekelijks programma, eveneens op VTMGO. DPG Media wil duidelijk vol inzetten op digitale programma’s.