Wordt Evenepoel te streng aangepakt? Boonen verdedigt hem in strijd tegen Pogacar

Remco Evenepoel heeft bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe de kloof met Tadej Pogacar nog niet kunnen dichten. Tom Boonen vindt echter dat Evenepoel wel beter is geworden dit voorjaar en pleit dan ook voor geduld.

Met zijn transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe wilde Remco Evenepoel de kloof met Tadej Pogacar kleiner proberen te maken. In Luik-Bastenaken-Luik werd het duidelijk dat die kloof er nog altijd is en dat die ook groot is.

Tom Boonen is niet verrast dat Red Bull-BORA-hansgrohe er nog niet is in geslaagd om Evenepoel veel dichter bij Pogacar te brengen. "Maar geef Remco nog wat tijd, want het is nog maar zijn eerste jaar bij zijn nieuwe ploeg", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

Evenepoel moest deze winter ook veel energie steken in het leren kennen van zijn nieuwe omgeving. Demi Vollering is in haar tweede seizoen bij FDJ-Suez ook een stuk beter dan vorig jaar, bij Evenepoel kan dat ook nog komen.

Al vindt Boonen ook dat Evenepoel streng wordt beoordeeld. "Ik vind dat Remco dit voorjaar super goed heeft gereden. Remco heeft deze lente dingen ontdekt waarvan hij misschien niet wist dat hij ze kon."

En daarmee verwijst Boonen onder meer naar het debuut van Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen, waar hij meteen derde werd. Ook dat wordt een koers waar Evenepoel de komende jaren een doel van kan gaan maken.



Het niveau van Evenepoel vond Boonen ook gewoon goed. "Ik denk dat dat hetzelfde of zelfs beter is dan vorig jaar." Alleen botst Evenepoel op Pogacar en Seixas, die deze winter ook een stevige stap voorwaarts hebben gezet.

Pogacar en Seixas reden La Redoute in een nieuwe recordtijd omhoog, maar liefst dertien seconden sneller of vijf procent sneller dan vorig jaar. Een waanzinnig verschil, wat voor Evenepoel moeilijk te overbruggen is.