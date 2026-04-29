Stevige gok van Alpecin-Premier Tech met Philipsen: "Kon je niet van uitgaan"

Jasper Philipsen won dit voorjaar toch weer een grote klassieker met In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem. Hij weerstond toen ook aan de druk, want Mathieu van der Poel hield de benen stil toen hij voorop reed met Wout van Aert.

In 2024 won Jasper Philipsen Milaan-Sanremo, vorig jaar Kuurne-Brussel-Kuurne en dit jaar In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem. Telkens een grote koers voor Philipsen en zijn ploeg Alpecin-Premier Tech.

Het zag er voor Philipsen nochtans eerst niet naar uit dat hij zou kunnen sprinten voor de zege in Wevelgem. Op de laatste beklimming van de Kemmelberg was Van Aert weggereden met Van der Poel.

De Nederlander werkte echter niet vol mee met Van Aert en ze werden opnieuw ingelopen door het peloton. Philipsen kon zo toch nog sprinten voor de overwinning in Wevelgem en maakte het ook af.

En dat was toch een gok van Alpecin-Premier Tech, zag ook Jan Bakelants. "Ze waren eigenlijk zeker van minstens de tweede plaats met Van der Poel en lieten hem de benen stilhouden", zegt hij bij HLN.



"Terwijl je er niet van kan uitgaan dat je in de sprint zeker minstens tweede wordt. Dat is een teken dat hij niet bezwijkt onder de druk." Philipsen knalde zo opnieuw naar winst in een klassieker en kan straks in de Tour weer sprinten voor de overwinningen tegen Milan en Merlier.