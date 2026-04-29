Stevige gok van Alpecin-Premier Tech met Philipsen: "Kon je niet van uitgaan"

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Stevige gok van Alpecin-Premier Tech met Philipsen: "Kon je niet van uitgaan"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jasper Philipsen won dit voorjaar toch weer een grote klassieker met In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem. Hij weerstond toen ook aan de druk, want Mathieu van der Poel hield de benen stil toen hij voorop reed met Wout van Aert.

In 2024 won Jasper Philipsen Milaan-Sanremo, vorig jaar Kuurne-Brussel-Kuurne en dit jaar In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem. Telkens een grote koers voor Philipsen en zijn ploeg Alpecin-Premier Tech. 

Van der Poel werkte niet mee met Van Aert

Het zag er voor Philipsen nochtans eerst niet naar uit dat hij zou kunnen sprinten voor de zege in Wevelgem. Op de laatste beklimming van de Kemmelberg was Van Aert weggereden met Van der Poel. 

De Nederlander werkte echter niet vol mee met Van Aert en ze werden opnieuw ingelopen door het peloton. Philipsen kon zo toch nog sprinten voor de overwinning in Wevelgem en maakte het ook af. 

Philipsen maakte het af in de sprint voor Alpecin-Premier Tech

En dat was toch een gok van Alpecin-Premier Tech, zag ook Jan Bakelants. "Ze waren eigenlijk zeker van minstens de tweede plaats met Van der Poel en lieten hem de benen stilhouden", zegt hij bij HLN


"Terwijl je er niet van kan uitgaan dat je in de sprint zeker minstens tweede wordt. Dat is een teken dat hij niet bezwijkt onder de druk." Philipsen knalde zo opnieuw naar winst in een klassieker en kan straks in de Tour weer sprinten voor de overwinningen tegen Milan en Merlier. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

De opvolgster van Kopecky? Bondscoach is klaar en duidelijk over Moors

De opvolgster van Kopecky? Bondscoach is klaar en duidelijk over Moors

📷 "Duur foutje": Wout van Aert gaat de mist in op training

Van Avermaet begrijpt De Lie niet meer, maar is ook kritisch voor Lotto-Intermarché

Pogacar verklaart reden voor uitblijven van solo én deelt ook prikje uit aan concurrent

🎥 Toch weer prijs: Tadej Pogacar slaat met een dag vertraging toe in Romandië

Net als Almeida en Landa: Vingegaard ziet nog een concurrent afhaken voor de Giro

"Als hij zijn loon wil blijven verdedigen...": Vansummeren stellig over Evenepoel

Mag Kopecky tevreden zijn met haar voorjaar? Beyen velt duidelijk oordeel

Lotto-Intermarché stuurt De Lie naar de Giro, maar verklapt nu al zijn opgave

Moet Vingegaard vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Riis ziet een ideale nieuwe ploeg

"Doet dit niet na": trainer onthult gekke voorbereiding van Pedersen op de Ronde van Vlaanderen

Pauwels met probleem voor WK in Montréal: zelfs verrassende naam maakt kans op WK-selectie

🎥 Tratnik krijgt lachers op zijn hand met trage proloog, zijn verklaring is minder vrolijk

Kan Vingegaard de Giro enkel verliezen? Blik op de concurrentie zegt genoeg

Wint Van Aert ooit nog een monument? Ex-renner zegt waar zijn grootste kans ligt

Niet naar de Tour dit jaar: Van Avermaet ziet meerdere gevaren voor Seixas

Evenepoel doet boekje open over strijd met gewicht én onthult aan welke desserts hij verslaafd is

"Waanzinnig": landgenoot van Paul Seixas onthult zijn onwaarschijnlijke vooruitgang

Pakt Van Aert eindelijk de wereldtitel? Bondscoach ziet twee voordelen op WK in Montréal

Ex-renner streng voor Philipsen én Van der Poel over debacle met materiaal in Parijs-Roubaix

"Zorgwekkend, de bodem is zoek": Bakelants houdt zich niet in over Belgische topper

"Niet het grootste budget, maar...": broers Roodhooft krijgen stevige complimenten

🎥 Na lang wachten: Vermeersch mag binnenkort weer in zijn regenboogtrui koersen

Evenepoel afgemaakt na derde plaats in L-B-L: Johan Bruyneel is wel positief

"Twee jaar uitbetalen": Patrick Lefevere onthult pittig detail over druk van sponsors

Van Avermaet "teleurgesteld" door Evenepoel, die ook stevig werkpunt ziet voor de Tour

🎥 Tweede keer niet gewonnen in 2026: Pogacar niet op het podium in proloog in Romandië

Naar de Tour of niet? Hinault geeft toptalent Seixas duidelijke raad mee

De weg naar de Tour: Evenepoel rijdt nog twee koersen, maar moet ook Belgische fans teleurstellen

🎥 Net geen gloriemoment op de golfbaan: Van der Poel baalde toch als een stekker

Zege in Parijs-Roubaix eenmalige uitschieter? Bakelants twijfelt stevig aan Van Aert

Eddy Planckaert zit weer op de koersfiets, maar niet zomaar

Jilke (19) hoopt dat ze de zomer nog haalt, maar plant haar eigen begrafenis

📷 Nieuwe naam en nieuwe look: INEOS Grenadiers pakt grootst uit met make-over

Serge Pauwels smeedt mooi plannetje voor aanloop naar het WK in Canada

Vansummeren schrijft het testament van Van Aert: "Dat gaat niet meer lukken"

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Serge Pauwels Arnaud De Lie Jan Bakelants Mathieu Van Der Poel Lotte Kopecky Greg Van Avermaet Johan Vansummeren Bernard Hinault Jelle Vanendert Jonas Vingegaard Rasmussen Julian Alaphilippe Mads Pedersen Bjarne Riis Ine Beyen Richard Antonio Carapaz Montenegro Eddy Planckaert Axel Merckx

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved