🎥 Wel of geen Tour voor Seixas? Hincapie en Bruyneel zijn het niet met elkaar eens

Jeroen Deheegher
Moet Paul Seixas dit jaar voor het eerst de Tour de France rijden? Ook Johan Bruyneel en George Hincapie raken het niet eens over het 19-jarige Franse toptalent.

Moet Paul Seixas op zijn 19de al debuteren in de Tour de France? Het is een vraag die wielerwereld in de ban houdt en waar er heel wat verschillende meningen over zijn. Ook George Hincapie en Johan Bruyneel zijn het niet eens. 

Hincapie ziet geen problemen met Seixas in de Tour

Hincapie, die sinds dit seizoen met Modern Adventure een eigen ploeg heeft, zou Seixas wel naar de Tour sturen. "We zien de trend dat de Tour op steeds jongere leeftijd wordt gewonnen", zegt hij bij THE MOVE. 

"Hij heeft al zo'n goede basis. Op zijn 19de is hij niet meer zoals iemand die vroeger 19 jaar was. De jonge renners van nu zijn al veel meer ontwikkeld en kennen hun lichaam ook veel beter dan de jonge renners van tien jaar geleden", stelt Hincapie. 

Bruyneel ziet Seixas liever eerst de Vuelta rijden

Johan Bruyneel is het daar niet mee eens. "Ik zou hem niet naar de Tour sturen. Ik zou hem wat tijd geven en hem de Vuelta laten rijden." Dat Seixas in de Vuelta ook tegen Pogacar zou uitkomen, maakt volgens Bruyneel weinig verschil. 

"Hij heeft nog nooit drie weken gekoerst en dat moet hij ontdekken. De Tour de France is er niet om te experimenteren. En in de Tour wordt alles tien keer zo groot in vergelijking met een andere koers."

"Drie weken in de Tour is niet hetzelfde als drie weken in de Vuelta of de Giro. In de Tour is er geen tijd om te herstellen, zeker niet in het huidige wielrennen. Het is elke dag een klassieker. Het is zelfs bijna elke dag een monument."

Seixas toch gewoon in de Tour?

Toch verwacht Bruyneel wel dat Seixas de Tour zal rijden. "Hij is een Fransman. Hij moet wel gaan. Ik denk dat de ploeg, maar vooral de mensen, de media, hem in de Tour willen. En hij zal de Tour rijden, daar ben ik vrij zeker van."

Meer nieuws

Toptalent Seixas al op zijn 19de naar de Tour? Sergeant ziet enorm voordeel

Toptalent Seixas al op zijn 19de naar de Tour? Sergeant ziet enorm voordeel

13:30
Baloise Belgium Tour moet domper slikken: UCI legt verbod op

Baloise Belgium Tour moet domper slikken: UCI legt verbod op

13:00
Mislukt klassiek voorjaar: Dirk De Wolf onthult zijn teleurstelling bij Soudal Quick-Step

Mislukt klassiek voorjaar: Dirk De Wolf onthult zijn teleurstelling bij Soudal Quick-Step

12:30
Wat als hij nog één doel mag kiezen in 2026? Van der Poel onthult zijn verrassende keuze

Wat als hij nog één doel mag kiezen in 2026? Van der Poel onthult zijn verrassende keuze

12:00
Waanzinnige cijfers van Pogacar en Seixas: Boonen gelooft het niet, Bakelants heeft andere verklaring

Waanzinnige cijfers van Pogacar en Seixas: Boonen gelooft het niet, Bakelants heeft andere verklaring

11:00
Cian Uijtdebroeks krijgt waarschuwing: "Moet hij nu eerst eens doen"

Cian Uijtdebroeks krijgt waarschuwing: "Moet hij nu eerst eens doen"

10:00
Gaat zijn volledige focus naar de weg? Verstrynge schept duidelijkheid over de cross

Gaat zijn volledige focus naar de weg? Verstrynge schept duidelijkheid over de cross

09:00
Rijdt hij dit jaar de Tour de France? Mathieu van der Poel is klaar en duidelijk

Rijdt hij dit jaar de Tour de France? Mathieu van der Poel is klaar en duidelijk

08:30
"Als je ziet wat hem is overkomen...": Hermans liep zelfde probleem op als overleden renner

"Als je ziet wat hem is overkomen...": Hermans liep zelfde probleem op als overleden renner

08:00
📷 19-jarige renster deelt update na spoedoperatie door hersenbloeding in Parijs-Roubaix

📷 19-jarige renster deelt update na spoedoperatie door hersenbloeding in Parijs-Roubaix

07:37
Stevige gok van Alpecin-Premier Tech met Philipsen: "Kon je niet van uitgaan"

Stevige gok van Alpecin-Premier Tech met Philipsen: "Kon je niet van uitgaan"

21:30
De opvolgster van Kopecky? Bondscoach is klaar en duidelijk over Moors

De opvolgster van Kopecky? Bondscoach is klaar en duidelijk over Moors

20:30
📷 "Duur foutje": Wout van Aert gaat de mist in op training

📷 "Duur foutje": Wout van Aert gaat de mist in op training

20:00
Van Avermaet begrijpt De Lie niet meer, maar is ook kritisch voor Lotto-Intermarché

Van Avermaet begrijpt De Lie niet meer, maar is ook kritisch voor Lotto-Intermarché

19:00
Pogacar verklaart reden voor uitblijven van solo én deelt ook prikje uit aan concurrent

Pogacar verklaart reden voor uitblijven van solo én deelt ook prikje uit aan concurrent

18:30
🎥 Toch weer prijs: Tadej Pogacar slaat met een dag vertraging toe in Romandië

🎥 Toch weer prijs: Tadej Pogacar slaat met een dag vertraging toe in Romandië

17:49
Net als Almeida en Landa: Vingegaard ziet nog een concurrent afhaken voor de Giro

Net als Almeida en Landa: Vingegaard ziet nog een concurrent afhaken voor de Giro

17:00
"Als hij zijn loon wil blijven verdedigen...": Vansummeren stellig over Evenepoel

"Als hij zijn loon wil blijven verdedigen...": Vansummeren stellig over Evenepoel

16:30
Mag Kopecky tevreden zijn met haar voorjaar? Beyen velt duidelijk oordeel

Mag Kopecky tevreden zijn met haar voorjaar? Beyen velt duidelijk oordeel

16:00
Lotto-Intermarché stuurt De Lie naar de Giro, maar verklapt nu al zijn opgave

Lotto-Intermarché stuurt De Lie naar de Giro, maar verklapt nu al zijn opgave

15:00
Moet Vingegaard vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Riis ziet een ideale nieuwe ploeg

Moet Vingegaard vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Riis ziet een ideale nieuwe ploeg

14:00
"Doet dit niet na": trainer onthult gekke voorbereiding van Pedersen op de Ronde van Vlaanderen

"Doet dit niet na": trainer onthult gekke voorbereiding van Pedersen op de Ronde van Vlaanderen

29/04
Pauwels met probleem voor WK in Montréal: zelfs verrassende naam maakt kans op WK-selectie

Pauwels met probleem voor WK in Montréal: zelfs verrassende naam maakt kans op WK-selectie

29/04
🎥 Tratnik krijgt lachers op zijn hand met trage proloog, zijn verklaring is minder vrolijk

🎥 Tratnik krijgt lachers op zijn hand met trage proloog, zijn verklaring is minder vrolijk

29/04
Kan Vingegaard de Giro enkel verliezen? Blik op de concurrentie zegt genoeg Analyse

Kan Vingegaard de Giro enkel verliezen? Blik op de concurrentie zegt genoeg

29/04
Wint Van Aert ooit nog een monument? Ex-renner zegt waar zijn grootste kans ligt

Wint Van Aert ooit nog een monument? Ex-renner zegt waar zijn grootste kans ligt

29/04
Evenepoel afgemaakt na derde plaats in L-B-L: Johan Bruyneel is wel positief

Evenepoel afgemaakt na derde plaats in L-B-L: Johan Bruyneel is wel positief

28/04
Niet naar de Tour dit jaar: Van Avermaet ziet meerdere gevaren voor Seixas

Niet naar de Tour dit jaar: Van Avermaet ziet meerdere gevaren voor Seixas

29/04
Evenepoel doet boekje open over strijd met gewicht én onthult aan welke desserts hij verslaafd is

Evenepoel doet boekje open over strijd met gewicht én onthult aan welke desserts hij verslaafd is

29/04
"Waanzinnig": landgenoot van Paul Seixas onthult zijn onwaarschijnlijke vooruitgang

"Waanzinnig": landgenoot van Paul Seixas onthult zijn onwaarschijnlijke vooruitgang

29/04
Pakt Van Aert eindelijk de wereldtitel? Bondscoach ziet twee voordelen op WK in Montréal

Pakt Van Aert eindelijk de wereldtitel? Bondscoach ziet twee voordelen op WK in Montréal

29/04
Ex-renner streng voor Philipsen én Van der Poel over debacle met materiaal in Parijs-Roubaix

Ex-renner streng voor Philipsen én Van der Poel over debacle met materiaal in Parijs-Roubaix

29/04
"Zorgwekkend, de bodem is zoek": Bakelants houdt zich niet in over Belgische topper

"Zorgwekkend, de bodem is zoek": Bakelants houdt zich niet in over Belgische topper

29/04
"Niet het grootste budget, maar...": broers Roodhooft krijgen stevige complimenten

"Niet het grootste budget, maar...": broers Roodhooft krijgen stevige complimenten

28/04
🎥 Na lang wachten: Vermeersch mag binnenkort weer in zijn regenboogtrui koersen

🎥 Na lang wachten: Vermeersch mag binnenkort weer in zijn regenboogtrui koersen

28/04
"Twee jaar uitbetalen": Patrick Lefevere onthult pittig detail over druk van sponsors

"Twee jaar uitbetalen": Patrick Lefevere onthult pittig detail over druk van sponsors

28/04

