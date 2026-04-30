🎥 Wel of geen Tour voor Seixas? Hincapie en Bruyneel zijn het niet met elkaar eens

Moet Paul Seixas op zijn 19de al debuteren in de Tour de France? Het is een vraag die wielerwereld in de ban houdt en waar er heel wat verschillende meningen over zijn. Ook George Hincapie en Johan Bruyneel zijn het niet eens.

Hincapie ziet geen problemen met Seixas in de Tour

Hincapie, die sinds dit seizoen met Modern Adventure een eigen ploeg heeft, zou Seixas wel naar de Tour sturen. "We zien de trend dat de Tour op steeds jongere leeftijd wordt gewonnen", zegt hij bij THE MOVE.

"Hij heeft al zo'n goede basis. Op zijn 19de is hij niet meer zoals iemand die vroeger 19 jaar was. De jonge renners van nu zijn al veel meer ontwikkeld en kennen hun lichaam ook veel beter dan de jonge renners van tien jaar geleden", stelt Hincapie.

Bruyneel ziet Seixas liever eerst de Vuelta rijden

Johan Bruyneel is het daar niet mee eens. "Ik zou hem niet naar de Tour sturen. Ik zou hem wat tijd geven en hem de Vuelta laten rijden." Dat Seixas in de Vuelta ook tegen Pogacar zou uitkomen, maakt volgens Bruyneel weinig verschil.

"Hij heeft nog nooit drie weken gekoerst en dat moet hij ontdekken. De Tour de France is er niet om te experimenteren. En in de Tour wordt alles tien keer zo groot in vergelijking met een andere koers."





"Drie weken in de Tour is niet hetzelfde als drie weken in de Vuelta of de Giro. In de Tour is er geen tijd om te herstellen, zeker niet in het huidige wielrennen. Het is elke dag een klassieker. Het is zelfs bijna elke dag een monument."

Seixas toch gewoon in de Tour?

Toch verwacht Bruyneel wel dat Seixas de Tour zal rijden. "Hij is een Fransman. Hij moet wel gaan. Ik denk dat de ploeg, maar vooral de mensen, de media, hem in de Tour willen. En hij zal de Tour rijden, daar ben ik vrij zeker van."