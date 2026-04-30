📷 19-jarige renster deelt update na spoedoperatie door hersenbloeding in Parijs-Roubaix

De Noorse renster Kamilla Aasebo (19) liep bij een valpartij in Parijs-Roubaix een kleine hersenbloeding en enkele breuken op. De 19-jarige moest een spoedoperatie ondergaan en deelt nu een update en enkele beelden uit het ziekenhuis.

Spoedoperatie door hersenbloeding

Bij de grote valpartij waarbij ook Shari Bossuyt was betrokken, kwam de Noorse Kamilla Aasebo zwaar ten val. De jonge renster had volgens de eerste berichten een breuk in haar elleboog en kaak opgelopen.

Haar ploeg Uno-X vermeldde ook een kleine hersenbloeding, maar daarvoor was op het eerste moment geen operatie nodig. Enkele dagen later moest Aasebo dan toch met spoed geopereerd worden voor haar hersenbloeding.

"Mijn verblijf in Frankrijk duurde veel langer dan verwacht. Uiteindelijk verergerde de hersenbloeding, waardoor ik een spoedoperatie moest ondergaan", laat Aasebo weten op haar sociale media.

Aasebo terug in Noorwegen om te herstellen

"Na tien lange dagen in Frankrijk, waarvan ik me er maar vijf kan herinneren, ben ik heel blij om eindelijk terug in Oslo te zijn, in het Ulleval-ziekenhuis." Op het achterhoofd van Aasebo is onder meer een groot litteken te zien.

"Op dit moment ligt de focus op het terugkrijgen van de beweging in mijn rechterbeen na het hersenletsel", gaat Aasebo nog verder. "Ik kijk er nu al naar uit om aan mijn herstel te beginnen."





"De valpartij zelf was op zich niet zo erg, maar ik heb gewoon veel pech gehad met de gevolgen ervan. Nu kan ik zeggen dat ik tegelijk ook veel geluk heb gehad met de afloop. En op een dag zal ik de Vélodrome bereiken", besluit ze strijdvaardig.