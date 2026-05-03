Wat zal dit deugd doen: Arnaud De Lie knalt naar de zege in Famenne Ardenne Classic

De kop is eraf voor Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché). Onze landgenoot won vandaag de Famenne Ardenne Classic en bezorgt zichzelf een stevige opsteker na een moeilijk voorjaar.

Arnaud De Lie beleefde een pover voorjaar. Behalve in In Flanders Fields (vierde) kon hij nergens echt meedoen om de zege. Hij kende de nodige pech en had ook af te rekenen met gezondheidsproblemen.

De Lie wint voor de derde keer in de Famenne Ardenne Classic

De Lie moest opgeven in Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix en zakte dus met vraagtekens af naar de Famenne Ardenne Classic. Maar die reed hij van zich af met zijn derde zege in de Waalse koers (na 2023 en 2024).

Het zag er nochtans lang niet naar uit dat we een sprint zouden krijgen. De kopgroep hield een hele tijd stand en werd pas net voor de finish ingelopen. Het was uiteindelijk De Lie die mocht juichen, voor Jens Verbrugghe (NSN Development Team) en Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

Voor De Lie is het zijn eerste seizoenzege en die zal ongetwijfeld vertrouwen geven voor de Giro. Hij zal zijn debuut maken in La Corsa Rosa en moet in de sprint meedingen naar zeges.



Ondertussen staat er ook wel nog altijd een vraagteken achter de toekomst van De Lie. Hij werd al nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Lotto-Intermarché, waar zijn contract op het einde van het jaar afloopt. Alpecin‑Premier Tech en Red Bull-BORA‑hansgrohe werden al genoemd als mogelijke bestemmingen.