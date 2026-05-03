Pakkend afscheid voor honderden aanwezigen van overleden Milan Bral (21), het neefje van Sep Vanmarcke

Na het eerdere bericht over het overlijden van Milan Bral is nu ook afscheid van hem genomen. Op de plechtigheid waren honderden aanwezigen.

In het crematorium Het Uitzicht in Kortrijk is afscheid genomen van Milan Bral, de wielrenner die ons veel te vroeg is ontvallen. De 21-jarige Bral kwam vorig weekend om het leven na een ongeval op training. Sep Vanmarcke schreef onlangs op sociale media een emotioneel bericht over Bral. Ze waren familie: Bral was het neefje van Vanmarcke.

Volgens onder meer VRT NWS waren Tom Van Damme, voorzitter van de Belgische wielerbond, alsook Tim Merlier en zijn partner Cameron Vandenbroucke aanwezig om hun medeleven te betuigen. Onder meer de broers van Milan, zijn beste vriend en zijn vriendin namen het woord. Allemaal mensen die veel te jong met dit harde verlies geconfronteerd worden.

Milan maakte doel van Gent-Wevelgem

Ook de mama van Milan was zo moedig om het woord te nemen. Ze vertelde hoe Gent-Wevelgem bij de jeugd een groot doel was voor haar zoon. De aanwezigen kregen ook te zien waarin Milan het zelf had over Gent-Wevelgem. Hij zat vol ambitie en geloof in zijn eigen kunnen. "Alle grote ploegen doen mee, maar ik ben de beste!"

Hij zal helaas nooit de kans krijgen om in de wedstrijd van volgend weekend zijn kansen te verdedigen. De plechtigheid eindigde met een lied dat Ken, de nonkel van Milan, zelf voor zijn neef geschreven heeft. Het lied heeft de toepasselijke titel: "Ride On, Milan!" Milan zal nu elders verder fietsen. We wensen nogmaals alle naasten en familie veel sterkte tijdens hun rouwperiode.