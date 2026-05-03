Bijna iedereen beseft dat Tour-droom Remco nu nog verder weg is: "Als jij het als Belg al zegt..."

Door het enorm verschil tussen Remco Evenepoel en zijn twee grote concurrenten op La Redoute, werd in de buitenwereld al een zaadje voor twijfel geplant. Na een week Ronde van Romandië lijkt de Tour-droom van Evenepoel nog een stuk verder weg.

Die rittenkoers heeft namelijk voor contrast gezorgd met Florian Lipowitz, de andere Red Bull-renner die als een van de kopmannen aan de start van de Tour komt. De Duitser kon wel enkele keren reageren op een versnelling van Pogacar en de schade beperken. De kans dat Evenepoel in de derde week van de Tour voor Lipowitz werkt lijkt nu groter dan andersom.

Ook tijdens de Eurosport-uitzending van de voorlaatste rit in Romandië stonden de commentatoren stil bij de indruk dat Lipowitz meer dan Evenepoel de aangewezen man lijkt om uit te spelen in het klassement in de Tour. Jeroen Vanbelleghem kaartte dit aan en Karsten Kroon gaf hem gelijk. "Absoluut. Als jij als Belg dat al zegt, durf ik dat zeker te zeggen."

Factor Pogacar maakt het moeilijk

De voormalige wielrenner ziet vooral nog een enorme kloof ten opzichte van Pogacar en acht die moeilijk te dichten. "Evenepoel heeft recent gezegd dat hij nog niet klaar is om de Tour-droom los te laten. Maar goed, het mag duidelijk zijn dat het echt lastig wordt zolang Pogacar koerst en aan de Tour meedoet", oordeelt de Nederlander Kroon.

Het is echter niet alleen dat Pogacar meer die een probleem is. Vingegaard staat ook nog altijd een trapje hoger en ook Seixas lijkt bergop al beter te zijn dan Evenepoel. Lipowitz is nochtans ook niet de renner met de meeste explosiviteit, maar hij toonde in Romandië wel dat hij moeilijke momenten kan overwinnen en met zijn eigen tempo competitief is. Evenepoel moet nog een stuk verbeteren om bergop datzelfde niveau te bereiken.