Ploegmaat Naesen reed podium omdat Van Aert werd teruggegrepen: dit heeft het met hem gedaan

Parijs-Roubaix was voor Wout van Aert de kers op de taart, maar in andere klassiekers was het 'net niet'. Zo was het ook in In Flanders Fields: Van Aert werd na een vlucht met Van der Poel teruggegrepen. Tobias Lund Andresen spurtte naar de tweede plaats.

De Deen van Decathlon CMA CGM is een van de revelaties van het voorjaar. De 23-jarige renner eindigde al twee keer in de top tien in het Vlaamse openingsweekend en daarna werd het alleen maar beter. Hij won een rit in de Tirreno en werd zesde in de E3 Saxo Classic. In Wevelgem volgde dan die podiumplaats in een klassieker: alleen Jasper Philipsen was sneller aan de meet.

Nochtans reden Van Aert en Van der Poel in de finale van In Flanders Fields voorop. Dan zou je denken dat de sprinters het voor bekeken mochten houden. Van der Poel reed echter niet vol mee, met in het achterhoofd de aanwezigheid van Philipsen in het peloton. Daardoor konden de sprintersploegen Van Aert en Van der Poel nog terughalen.

Andresen heeft nu meer vertrouwen

In De Leiderstrui heeft ondertussen besproken wat onder meer die tweede plek in Wevelgem doet met Andresen. "Die prestaties die ik al heb getoond, zijn heel belangrijk voor het vertrouwen richting wat nog komen gaat. Dat geldt zeker niet alleen voor mij, maar voor elke atleet en eigenlijk elke persoon op deze wereld. Als je vertrouwen hebt en gelooft in jezelf, gaat het 10 procent beter in je leven."

We mogen in de Giro eigenlijk dus nog een betere Andresen verwachten, laat hij uitschijnen. Daar zal hij wel eerder op de vlakke sprints moeten missen, terwijl hij in de lastige voorjaarsklassiekers inhoud toonde. "Maar ik heb vooral geprobeerd het bij de basics te houden en dezelfde aanpak te hanteren als dat ik voor de klassiekers heb gedaan, want dat werkte volgens mij op beide vlakken goed."