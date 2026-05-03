Vijfvoudig Tourwinnaar is de praatjes over Tadej Pogacar kótsbeu

Als Bernard Hinault spreekt, luisteren ze in Frankrijk. De vijfvoudige Tourwinnaar springt in de bres voor Tadej Pogacar. Bij onze zuiderburen heersen immers nog altijd twijfels over het Sloveense fenomeen.

Tadej Pogacar is zonder twijfel de meest dominante renner van zijn generatie. Dat toonde hij dit voorjaar nog maar eens door Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Ook de manier waarop deed monden openvallen.

In Frankrijk heerst nog steeds twijfel over de prestaties van Pogacar, deels ingegeven door het traumatische dopingverleden van de wielersport. Franse wielerlegende Bernard Hinault krijgt het ervan op de heupen.

Hinault maakt de vergelijking met Léon Marchand

"Als Pogacar Frans was geweest, hadden we het normaal gevonden", zegt Hinault bij RMC. "Maar dat is nu juist het ergste! Dat is zo jammer! Niemand stelt zich vragen over Léon Marchand."

"Hij breekt alle records! En woont en traint in de Verenigde Staten. ‘Maar ach nee, dat is normaal, hij is Frans.’ Die constante verdenkingen maken me zo kwaad!", aldus Hinault. Hij heeft het ook over Mauro Gianetti, de ploegmanager van het UAE Emirates-XRG.



"Hij (Pogacar) heeft een manager die ooit wat domme dingen heeft gedaan", zegt Hinault. "Maar als je fouten maakt, ga je de gevangenis in. Maar dat is geen reden om hem voor de rest van zijn leven te veroordelen. Hij heeft zijn straf uitgezeten."