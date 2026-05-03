Alle verwachtingen overstegen: Visma-Lease a Bike omver geblazen door toptalent

Ze kunnen het bij Visma-Lease a Bike amper geloven. Ze lijken een nieuw toptalent in de rangen te hebben in de persoon van Jørgen Nordhagen.

Het potentieel van de 21-jarige Noor, die aan zijn tweede seizoen als prof bezig is, is natuurlijk al langer bekend. Toch is het opvallend hoe snel hij al naar een hoog niveau groeit. Na de eerste rit in de Ronde van Romandië werd hij bijvoorbeeld gefeliciteerd door Tadej Pogacar. Dat doet wat met een jongen: Nordhagen wist amper wat hij ermee moest aanvangen.

Hij is in diezelfde Ronde van Romandië dan ook een van de betere klimmers in de schaduw van Pogacar. In de koninginnenrit kreeg hij het wel wat zwaarder. Nordhagen is er echter in geslaagd om met een groep achtervolgers de schade enigszins te beperken. Zo heeft Nordhagen zijn topvijfnotering in het klassement kunnen behouden.

Nordhagen komt in aanmerking voor podium

Nordhagen staat momenteel vierde, nog altijd maar op enkele seconden van nummer 3 Lenny Martinez. "Jørgen voelt zich echt goed. Het oorspronkelijke doel was een top 5-plaats, maar als hij op dit WorldTour-niveau in Romandië ook een podium kan behalen, zou dat geweldig zijn voor zijn jonge carrière en het toont veel positieve dingen voor dit team", aldus ploegleider Gaëtan Pons op de ploegsite.

Ze dromen dus nog bij Visma-Lease a Bike en dat is meer dan terecht. In de slotetappe krijgen de renners immers nog een zware finale voorgeschoteld waar het verschil gemaakt kan worden. In de eerste plaats zijn ze bij Visma-Lease a Bik al zwaar onder de indruk van wat Nordhagen nu al kan. Nordhagen eindigde dit jaar al tweede in de O Gran Camiño en achtste in de UAE Tour.