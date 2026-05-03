Ruben Van Gucht geeft toe dat hij tijdens eerste huwelijk in de fout ging: "Toenmalige vrouw zo hard gekwetst"

Ruben Van Gucht gaat binnenkort ook wielerprogramma's maken voor VTM. Met die gedeeltelijke overstap komt ook zijn privéleven in het nieuws.

Tijdens VTM NIEUWS heeft Van Gucht verder uitleg gegeven bij hetgene wat hij vanaf komende zomer voor de commerciële zender gaat doen. Die stap heeft weinig te maken met zijn privéleven. "Ik ga er niet flauw over doen: het heeft vooral te maken met mijn eigen ambities om ergens een nog belangrijkere rol te krijgen", aldus Van Gucht.

De presentator benadrukt zo dat het niet is vanwege zijn privéleven dat hij niet langer exclusief voor VRT werkt. Hij is de laatste jaren ook heel open geweest over het feit dat hij meerdere partners heeft. "Waarom we er open over zijn? In mijn eerste huwelijk ben ik echt in de fout gegaan. In de eerste plaats heeft dat mijn toenmalige vrouw zo hard gekwetst."

Van Gucht wil eerlijk zijn met zichzelf en iedereen

Dat is een ervaring geweest die het verdere leven van Van Gucht vorm heeft gegeven. "Ik heb er zoveel pijn van gehad dat ik die persoon zoveel pijn heb gedaan. Ik heb een afspraak met mezelf gemaakt om eerlijk te blijven, kort bij mezelf te blijven en te zeggen zoals het is. Dan is het voor iedereen te nemen en te laten", besluit de wielercommentator.

Het is wel zo dat de communicatie over zijn polyamorie veel zuurstof opneemt. "Omdat er veel artikels geschreven werden die soms kant noch wal raakten, dacht ik dat ik er vanaf zou zijn door bij Erik Goens één keer mijn verhaal te doen. Dat is een verkeerde inschatting geweest", geeft Van Gucht toe. We hopen dat hij en zijn partners het geluk vinden en vooral dat hij ons kan verblijden met sterke wielerprogramma's.