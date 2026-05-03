📸 Een kleine week voor de Giro vindt Jonas Vingegaard de tijd voor een heel bijzonder feestje

Jonas Vingegaard start binnen een kleine week als topfavoriet aan de Giro. Tijdens zijn voorbereiding maakte de Deen nog even de tijd om zijn vrouw bij te staan bij de lancering van haar app.

Vingegaard maakt dit seizoen zijn debuut in de Giro. Hij start er als topfavoriet en wil na de Tour en de Vuelta zijn derde grote ronde winnen. Met zijn vorm lijkt het alvast snor te zitten.

Vingegaard was dit seizoen de beste in Parijs-Nice. Hij won twee ritten in de 'Koers naar de Zon' en kaapt er alle klassementen weg. Daarna pakte hij ook de eindzege in de sterk bezette Ronde van Catalonië.

Trine lanceert een app

Vingegaard lijkt ontspannen toe te leven naar La Grande Partenza van 8 mei in Bulgarije. Hij vond na de zware trainingsarbeid dit weekend de tijd om zijn vrouw, Trine, bij te staan bij de lancering van haar app, mypreffy.

Dat zien we in een post op Instagram. Mypreffy is een app die mensen helpt om mooie plekken te vinden. Op de foto's zien we onder meer een goedgezinde Vingegaard met ballonnen.

"Ik ben zo trots op Trine", schrijft de tweevoudige Tourwinnaar. "Het is echt buitengewoon dat je zo'n geweldige app maakt, terwijl je thuis altijd zorgt voor de kinderen en mij altijd steunt, waar ik ook ga. Ik ben blij voor je, je bent een inspiratie voor mij."



