🎥 Geen twee zonder drie: beresterke Tom Crabbe steekt ook laatste rit op zak in Turkije

In de Ronde van Turkije stond vandaag de slotetappe op het programma. Tom Crabbe (Flanders-Baloise) mocht daarin nóg maar eens vieren. Onze landgenoot sluit de rittenkoers zo af met drie ritzeges.

De Ronde van Turkije werd afgesloten met een rit van 105,2 kilometer met start en aankomst in hoofdstad Ankara. Het werd opnieuw een kolfje naar de hand van de sprinters, mét Belgisch succes.

Tom Crabbe klopt Vermoote

Tom Crabbe (Flanders-Baloise) was namelijk opnieuw de sterkste. Onze jonge landgenoot haalde het van een andere Belg, Jelle Vermoote (Tarteletto-Isorex). Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) vervolledigde het podium.

Voor Crabbe was het al de derde ritzege in de Ronde van Turkije. Hij snoept op de valreep ook de puntentrui af van Davide Ballerini (Astana). Van een succesvolle week gesproken. De eindwinst was voor Sebastian Berwick (Caja Rural-Seguros RGA).

Crabbe bevestigt zo al de goede dingen die hij eerder dit seizoen al liet zien. Hij won de openingsrit in de Ster van Bessèges en de vierde rit in de Ruta del Sol. Het Vlaamse voorjaar viel wat tegen, mede door de nodige pech. Zo liep hij in Nokere Koerse een breukje op in een vinger. Daarna reed hij wel nog naar een toptiennotering in zowel de Scheldeprijs als de Ronde van Limburg.

De wielertoekomst lacht Crabbe volop toe. Hij toont op zijn 20ste enorm veel potentieel. De vraag is wel waar hij zijn talent volgend jaar zal laten bewonderen. Flanders-Baloise zal vanaf dan immers geen financiële steun meer krijgen van de Vlaamse regering. Het huidige contract van Crabbe loopt tot eind dit jaar.



