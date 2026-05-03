Coach van Van Aert spreekt indruk over koerswereld totaal tegen: "Beste voorbeeld is tijdrit van Vingegaard"

De indruk is tegenwoordig dat de koerswereld geregeerd wordt door data. De coach van Wout van Aert spreekt dat eigenlijk tegen.

In een aflevering van In De Waaier, waarin de data en het gevoel van renners tegen elkaar wordt afgewogen, komt Mathieu Heijboer aan het woord. "Je werkt niet met robots, je werkt met mensen. Op basis van heel veel historische gegevens kun je ervan uitgaan dat een renner over 20 minuten 350 watt kan rijden. Alleen hoop ik dat het een keer 360 watt is."

De trainer van Van Aert en Vingegaard wil renners niet vastpinnen op dat ene getal. "Dan weet ik dat het ofwel tegen zal vallen, ofwel hij er het maximale niet uit zal halen. Wij coachen renners er ook in om op het gevoel af te gaan. Ze trainen ook zonder de vermogensmeter. Op basis van een gevoelswaarde ga je die trainingsblokken in, dan weet je ook wat er correspondeert."

Entourage Van Aert en Vingegaard werkt nog veel op gevoel

"Het beste voorbeeld is de beroemde tijdrit van Jonas in 2023", wordt Heijboer concreet. "Hij besliste die dag de Tour. Hij keek één keer naar zijn vermogensmeter en dacht: dat klopt niet, ik ga veel te hard. Maar hij voelde zich goed en ging gewoon door. Dat komt vanuit de begeleiding, waarbij we meegeven: rijd de tijdrit op gevoel maar denk wel na."

Een ploeg wil natuurlijk vermijden dat een renner stilvalt tijdens een tijdrit omdat hij op de eerste beklimming al voluit is gegaan. Het coachen van een renner gebeurt dus meer op gevoel dan iedereen denkt, beweert Heijboer. "Alleen gebruiken we de data als achtergrond om ervan te leren en dingen beter te doen in de toekomst." Het is goed om te horen dat de koers nog meer is dan alleen naar de wattagemeter kijken.