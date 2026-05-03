Uitspraak Pogacar is slecht nieuws voor Evenepoel

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Uitspraak Pogacar is slecht nieuws voor Evenepoel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Als alles normaal verloopt, zal Tadej Pogacar ook vanavond in het geel staan in de Ronde van Romandië. Florian Lipowitz is naast hem misschien wel de beste in die rittenkoers en dat lijkt geen goed nieuws voor Remco Evenepoel.

Pogacar versterkte zijn leidersplaats door in de koninginnenrit van de Ronde van Romandië naar de overwinning te soleren. Toen in het flashinterview gesuggereerd werd dat het er weer heel makkelijk uitzag, stond Pogacar op zijn strepen. "Ik ben het er niet mee eens dat het een gemakkelijke overwinning was. De tegenstanders waren heel sterk."

Pogacar had voornamelijk lof voor Lipowitz, die aan de aankomst minder dan vijftien seconden op de Sloveen moest toegeven. "Het was heel moeilijk om Florian te lossen. Ook in de afdaling maakte hij het me nog heel moeilijk. Hij liet de kloof tussen ons niet groter worden. Het was zeker niet gemakkelijk, het was superzwaar. Ik ben wel blij met mijn prestatie."

Lipowitz voor rol als klassementsman beter gewapend dan Evenepoel?

De lovende woorden van Pogacar over Lipowitz zullen ze ook bij Red Bull-BORA-hansgrohe gehoord hebben. De sterke Ronde van Romandië van Lipowitz geeft de indruk dat de Duitser de meest aangewezen man in de ploeg is om in de Tour voor een klassement te gaan. Meer dan Remco Evenepoel, die in Luik-Bastenaken-Luik zelfs niet kon proberen om de demarrages van Pogacar te beantwoorden.

Dat is wat ze bij Red Bull in het geniep zouden kunnen denken, maar het wordt nog moeilijker om het te ontkennen wanneer Pogacar zulke woorden uitspreekt. Pogacar heeft voorts ook gesproken over waarom hij mogelijk zelf in Romandië niet op zijn allerbeste niveau klimt. Daarnaast bedankte hij zoals gewoonlijk ook wel zijn ploegmaats, vooral voor de inspanningen in het begin van de etappe. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tadej Pogacar
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Bijna iedereen beseft dat Tour-droom Remco nu nog verder weg is: "Als jij het als Belg al zegt..."

Bijna iedereen beseft dat Tour-droom Remco nu nog verder weg is: "Als jij het als Belg al zegt..."

11:00
Ruben Van Gucht geeft toe dat hij tijdens eerste huwelijk in de fout ging: "Toenmalige vrouw zo hard gekwetst" Naast de fiets

Ruben Van Gucht geeft toe dat hij tijdens eerste huwelijk in de fout ging: "Toenmalige vrouw zo hard gekwetst"

13:30
Ook de grootsheid van Evenepoel aangestipt, maar hij wordt gewaarschuwd: "Grotere kans dat je de mist ingaat"

Ook de grootsheid van Evenepoel aangestipt, maar hij wordt gewaarschuwd: "Grotere kans dat je de mist ingaat"

10:00
"Wout, dat gaat u geld kosten": Is Bakelants ondertussen gaan eten op kosten van Van Aert?

"Wout, dat gaat u geld kosten": Is Bakelants ondertussen gaan eten op kosten van Van Aert?

13:00
Ploegmaat Naesen reed podium omdat Van Aert werd teruggegrepen: dit heeft het met hem gedaan

Ploegmaat Naesen reed podium omdat Van Aert werd teruggegrepen: dit heeft het met hem gedaan

12:30
Coach van Van Aert spreekt indruk over koerswereld totaal tegen: "Beste voorbeeld is tijdrit van Vingegaard"

Coach van Van Aert spreekt indruk over koerswereld totaal tegen: "Beste voorbeeld is tijdrit van Vingegaard"

12:00
Niet indrukwekkend bergop: Pogacar onthult waar de opvallende oorzaak ligt

Niet indrukwekkend bergop: Pogacar onthult waar de opvallende oorzaak ligt

21:30
Pakkend afscheid voor honderden aanwezigen van overleden Milan Bral (21), het neefje van Sep Vanmarcke

Pakkend afscheid voor honderden aanwezigen van overleden Milan Bral (21), het neefje van Sep Vanmarcke

10:30
Alle verwachtingen overstegen: Visma-Lease a Bike omver geblazen door toptalent

Alle verwachtingen overstegen: Visma-Lease a Bike omver geblazen door toptalent

09:00
Ex-winnaar Parijs-Roubaix verklaart waarom hij van geen ophouden weet: "Geeft me veel voldoening"

Ex-winnaar Parijs-Roubaix verklaart waarom hij van geen ophouden weet: "Geeft me veel voldoening"

08:30
Kan Belgisch toptalent schitteren op de Angliru? De Schepper (20) ziet voor- en nadeel in de Vuelta

Kan Belgisch toptalent schitteren op de Angliru? De Schepper (20) ziet voor- en nadeel in de Vuelta

07:00
"Niet mee eens": Pogacar moet iets toegeven ondanks nieuwe zege in Romandië

"Niet mee eens": Pogacar moet iets toegeven ondanks nieuwe zege in Romandië

16:30
🎥 Pogacar wint koninginnenrit in Romandië, maar voorsprong op Lipowitz is minimaal

🎥 Pogacar wint koninginnenrit in Romandië, maar voorsprong op Lipowitz is minimaal

16:05
Moet Evenepoel schrik krijgen? Lipowitz doet het alweer beter bergop tegen Pogacar

Moet Evenepoel schrik krijgen? Lipowitz doet het alweer beter bergop tegen Pogacar

20:30
Primoz Roglic krijgt er stevig van langs: "Een van de bestbetaalde renners, maar...."

Primoz Roglic krijgt er stevig van langs: "Een van de bestbetaalde renners, maar...."

20:00
Lefevere begrijpt kritiek op Evenepoel niet, maar stelt zich wel vraag over zijn gewicht

Lefevere begrijpt kritiek op Evenepoel niet, maar stelt zich wel vraag over zijn gewicht

02/05
"Als de organisatie wil dat Pogacar wint...": Paret-Peintre klaagt net als Evenepoel over motoren

"Als de organisatie wil dat Pogacar wint...": Paret-Peintre klaagt net als Evenepoel over motoren

19:00
Van der Poel zegt hoe hij herinnerd wil worden én spreekt zich duidelijk uit over strijd tegen Pogacar

Van der Poel zegt hoe hij herinnerd wil worden én spreekt zich duidelijk uit over strijd tegen Pogacar

18:30
Vertrekt hij bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt ondernam al actie voor nieuw contract

Vertrekt hij bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt ondernam al actie voor nieuw contract

18:00
Schuld van Pogacar en Van der Poel? Lefevere ziet kwalijke trend in het wielrennen

Schuld van Pogacar en Van der Poel? Lefevere ziet kwalijke trend in het wielrennen

17:00
'Zoals zijn vader: Mauri Vansevenant zet carrière verder bij Belgische ploeg'

'Zoals zijn vader: Mauri Vansevenant zet carrière verder bij Belgische ploeg'

15:00
Droom aan diggelen voor Van der Poel? Stevige concurrent gaat hem uitdagen

Droom aan diggelen voor Van der Poel? Stevige concurrent gaat hem uitdagen

14:00
📷 Even wat quality time: Wout van Aert geniet met volle teugen van "flappershirtje"

📷 Even wat quality time: Wout van Aert geniet met volle teugen van "flappershirtje"

02/05
Jilke Michielsen (19) moest chemo stopzetten: "Ik weiger in aftelmodus te leven"

Jilke Michielsen (19) moest chemo stopzetten: "Ik weiger in aftelmodus te leven"

02/05
Moet Evenepoel radicale keuze maken? Bakelants duidt aan wie hij een voorbeeld kan nemen

Moet Evenepoel radicale keuze maken? Bakelants duidt aan wie hij een voorbeeld kan nemen

02/05
Lotto-Intermarché geeft update over blessure van Widar en onthult wanneer hij weer kan koersen

Lotto-Intermarché geeft update over blessure van Widar en onthult wanneer hij weer kan koersen

02/05
"Pogacar heeft schrik van Vingegaard en Van Aert": Zonneveld roemt tactiek van Visma-Lease a Bike

"Pogacar heeft schrik van Vingegaard en Van Aert": Zonneveld roemt tactiek van Visma-Lease a Bike

02/05
"Dit zou niet toegestaan mogen worden": komt Soudal Quick-Step in de problemen met nieuw shirt?

"Dit zou niet toegestaan mogen worden": komt Soudal Quick-Step in de problemen met nieuw shirt?

02/05
Is voorjaar van Arnaud De Lie opnieuw mislukt? CEO Bourlart spreekt klare taal

Is voorjaar van Arnaud De Lie opnieuw mislukt? CEO Bourlart spreekt klare taal

02/05
Niet willen onderdoen voor elkaar? Broers Van Kerckhove domineren BK tijdrijden bij de jeugd

Niet willen onderdoen voor elkaar? Broers Van Kerckhove domineren BK tijdrijden bij de jeugd

02/05
📷 Na weken in het ziekenhuis: Eddy Merckx (80) is eindelijk weer thuis

📷 Na weken in het ziekenhuis: Eddy Merckx (80) is eindelijk weer thuis

02/05
Benji Naesen is geïntrigeerd en vraagt zich iets héél opmerkelijks af over Mathieu van der Poel

Benji Naesen is geïntrigeerd en vraagt zich iets héél opmerkelijks af over Mathieu van der Poel

02/05
Pogacar blij met grote verandering door afwezigheid Van Aert, Van der Poel en Evenepoel

Pogacar blij met grote verandering door afwezigheid Van Aert, Van der Poel en Evenepoel

01/05
Ex-renner ziet resem klimmers die beter zijn dan Evenepoel: "Het wordt zéér moeilijk, dat moet je toegeven"

Ex-renner ziet resem klimmers die beter zijn dan Evenepoel: "Het wordt zéér moeilijk, dat moet je toegeven"

01/05
"Schaamtelijk": vriendin Wiebeke schiet Boonen te hulp na champagnedouche van Bakelants en De Wolf

"Schaamtelijk": vriendin Wiebeke schiet Boonen te hulp na champagnedouche van Bakelants en De Wolf

01/05
Schrijft Van der Poel nog geschiedenis? Eén voorwaarde gesteld: "Dan maakt hij mooie kans"

Schrijft Van der Poel nog geschiedenis? Eén voorwaarde gesteld: "Dan maakt hij mooie kans"

01/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Karsten Kroon Johan Museeuw Vincenzo Nibali Jan Bakelants Tom Boonen Frederic Amorison Patrick Lefevere Eddy Merckx Arnaud De Lie Lotte Kopecky Jarno Widar Thomas Pidcock Mauri Vansevenant Van Eetvelt Lennert Dorian Godon

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved