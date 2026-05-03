Uitspraak Pogacar is slecht nieuws voor Evenepoel

Als alles normaal verloopt, zal Tadej Pogacar ook vanavond in het geel staan in de Ronde van Romandië. Florian Lipowitz is naast hem misschien wel de beste in die rittenkoers en dat lijkt geen goed nieuws voor Remco Evenepoel.

Pogacar versterkte zijn leidersplaats door in de koninginnenrit van de Ronde van Romandië naar de overwinning te soleren. Toen in het flashinterview gesuggereerd werd dat het er weer heel makkelijk uitzag, stond Pogacar op zijn strepen. "Ik ben het er niet mee eens dat het een gemakkelijke overwinning was. De tegenstanders waren heel sterk."

Pogacar had voornamelijk lof voor Lipowitz, die aan de aankomst minder dan vijftien seconden op de Sloveen moest toegeven. "Het was heel moeilijk om Florian te lossen. Ook in de afdaling maakte hij het me nog heel moeilijk. Hij liet de kloof tussen ons niet groter worden. Het was zeker niet gemakkelijk, het was superzwaar. Ik ben wel blij met mijn prestatie."

Lipowitz voor rol als klassementsman beter gewapend dan Evenepoel?

De lovende woorden van Pogacar over Lipowitz zullen ze ook bij Red Bull-BORA-hansgrohe gehoord hebben. De sterke Ronde van Romandië van Lipowitz geeft de indruk dat de Duitser de meest aangewezen man in de ploeg is om in de Tour voor een klassement te gaan. Meer dan Remco Evenepoel, die in Luik-Bastenaken-Luik zelfs niet kon proberen om de demarrages van Pogacar te beantwoorden.

Dat is wat ze bij Red Bull in het geniep zouden kunnen denken, maar het wordt nog moeilijker om het te ontkennen wanneer Pogacar zulke woorden uitspreekt. Pogacar heeft voorts ook gesproken over waarom hij mogelijk zelf in Romandië niet op zijn allerbeste niveau klimt. Daarnaast bedankte hij zoals gewoonlijk ook wel zijn ploegmaats, vooral voor de inspanningen in het begin van de etappe.